Mart ayı itibarıyla yeni bir normalleşme sürecine girmeye hazırlanıyoruz. Ancak yeni normalleşme sürecinde "normalleşme" adımları, il bazın gerçekleşecek. Bu nedenle vatandaşlar bir ilden başka bir ile giderken gidecekleri ilin koronavirüs durumunu hava durumuna bakar gibi takip etmek zorunda olacaklar.

Türkiye, 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçiyor. Ancak mart ayında başlayacak normalleşme sürecinin, geçtiğimiz yılın haziran ayında gerçekleşen normalleşme sürecinden önemli bir farkı bulunacak. Yeni normalleşme sürecinde neye izin verilip neyin kısıtlanacağı, illerin kendi COVID-19 durumuna göre belli olacak.

Yeni normalleşme sürecinde iller; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere 4’e ayrılacak. Hangi durumlarda hangi yasakların kaldırılacağı; o ildeki vaka sayısına, aşılama çalışmalarına ve hastanelerin durumuna bağlı olarak belirlenecek ve söz konusu uygulamaya dair listeler, Sağlık Bakanlığı tarafından il hıfzıssıhha kurullarına gönderilecek.

Vatandaşlar hem bulundukları hem de gidecekleri ilin yasaklarına tabi olacak

Hangi ilin ne kadar “normalleşeceği”, 100 bin üzerinden yapılan vaka sayısı hesabına, aşılama oranına, hastanelerin kapasitesine, yoğun bakımların kapasitesine bakılarak karar verilecek. İl içi takipte ise her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak. Yine de yerel vaka artışlarında bölgesel karantina uygulamalarına gidilebilecek.

Yasaklar ilden ile ve ilin o anki risk durumuna göre değişiklik göstereceğinden vatandaşlar, bir ile gidecekleri zaman hava durumu takip eder gibi gidecekleri ilin risk durumunu ve yasaklarını takip etmek zorunda olacaklar. Yeni sistemde değişimler genel olarak 14 günlük inlemeler sonucu gerçekleştirilecek olsa da gerekli görülmesi halinde haftalık olarak da değiştirilebilecek.

İl bazında vaka sayıları haftalık olarak açıklanacak

İl il normalleşme sisteminin haziran ayına kadar devam etmesi öngörülüyor. Pandeminin durumuna bağlı olarak yaz aylarında yeni bir plan ortaya konulması mümkün olabilecek. İlçelere göre değişmeyecek ve il genelini kapsayacak kurallar şu şekilde olacak;