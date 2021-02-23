Türkiye, 1 Mart itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçiyor. Ancak mart ayında başlayacak normalleşme sürecinin, geçtiğimiz yılın haziran ayında gerçekleşen normalleşme sürecinden önemli bir farkı bulunacak. Yeni normalleşme sürecinde neye izin verilip neyin kısıtlanacağı, illerin kendi COVID-19 durumuna göre belli olacak.
Yeni normalleşme sürecinde iller; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere 4’e ayrılacak. Hangi durumlarda hangi yasakların kaldırılacağı; o ildeki vaka sayısına, aşılama çalışmalarına ve hastanelerin durumuna bağlı olarak belirlenecek ve söz konusu uygulamaya dair listeler, Sağlık Bakanlığı tarafından il hıfzıssıhha kurullarına gönderilecek.
Vatandaşlar hem bulundukları hem de gidecekleri ilin yasaklarına tabi olacak
Hangi ilin ne kadar “normalleşeceği”, 100 bin üzerinden yapılan vaka sayısı hesabına, aşılama oranına, hastanelerin kapasitesine, yoğun bakımların kapasitesine bakılarak karar verilecek. İl içi takipte ise her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak. Yine de yerel vaka artışlarında bölgesel karantina uygulamalarına gidilebilecek.
Yasaklar ilden ile ve ilin o anki risk durumuna göre değişiklik göstereceğinden vatandaşlar, bir ile gidecekleri zaman hava durumu takip eder gibi gidecekleri ilin risk durumunu ve yasaklarını takip etmek zorunda olacaklar. Yeni sistemde değişimler genel olarak 14 günlük inlemeler sonucu gerçekleştirilecek olsa da gerekli görülmesi halinde haftalık olarak da değiştirilebilecek.
İl bazında vaka sayıları haftalık olarak açıklanacak
İl il normalleşme sisteminin haziran ayına kadar devam etmesi öngörülüyor. Pandeminin durumuna bağlı olarak yaz aylarında yeni bir plan ortaya konulması mümkün olabilecek. İlçelere göre değişmeyecek ve il genelini kapsayacak kurallar şu şekilde olacak;
- Her ilde sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlere, yaşlı ve gençler için olan ayrı uygulamalara, tercihen kafe ve restoranların açık olup olmadığına bakılması gerekecek.
- Bir kişi seyahat etmek istiyorsa, kendi ilindeki kurallara göre takvim belirleyecek ve gideceği yerdeki kurallara tabi olacak. Ancak yaz döneminde ciddi yasaklar olmayacağı hesabıyla, bunun ciddi sorun yaratmayacağı düşünülüyor.
- Bir ilde sadece merkez ilçe değil, diğer ilçelerde de aynı program uygulanacak. Ancak vaka sayısında ciddi artışlar olduğunda bölgesel karantina uygulanacak. O zaman kurallar farklılaşabilecek.
- Bakan Koca’nın açıklamasına göre, 100 binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, 100 binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, 100 binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve 100 binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek.
- İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek.