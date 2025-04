Nothing'in alt markası CMF, CMF Buds 2a, Buds 2 ve Buds 2 Plus modellerini farklı özelliklerle ve uygun fiyatlarla tanıttı.

Nothing'in alt markası CMF Buds 2a, Buds 2 ve Buds 2 Plus isimli yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Farklı özellikler ve renk seçeneklerine sahip olan bu yeni modeller, bütçesini zorlamadan yeni kablosuz kulaklık arayışı içerisinde olanlar için alternatif olabilecek gibi gözüküyor.

CMF, yeni ürünlerini görücüye çıkardığı etkinlikte sadece telefonuyla değil, kulaklık seçenekleriyle de dikkat çekti. Modüler tasarımıyla öne çıkan CMF Phone 2 Pro'nun yanı sıra, her bütçeye uygun farklı teknik özelliklere sahip CMF Buds 2a, Buds 2 ve Buds 2 Plus da tanıtılan ürünler arasındaydı. Her üç kulaklık da farklı fiyat ve donanım seviyelerine hitap ediyor.

CMF Buds 2 Plus özellikleri



, CMF Buds Pro 2'nin daha uygun fiyatlı alternatifi olarak sunuldu. Hibrit aktif gürültü engelleme (ANC), LDAC desteği ve toplam 61,5 saate kadar pil ömrü sağlıyor.

Mavi ve açık gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor.

Clear Voice Technology 3.0 ve Wind Noise Reduction 3.0 teknolojili 6 HD mikrofonla donatıldı.

Ortama göre otomatik ayarlanan 50 dB hibrit ANC özelliği mevcut.

12 mm LCP sürücü kullanıyor.

Audiodo destekli kişiselleştirilmiş ses ve uzamsal ses desteği bulunuyor.

ANC kapalıyken 14 saate kadar kullanım, şarj kutusuyla toplam 61,5 saat pil ömrü sunuyor.

10 dakikalık hızlı şarjla 8,5 saatlik dinleme süresi sağlıyor.

CMF Buds 2a özellikleri



, giriş seviyesi model olarak sunuluyor. Koyu gri, açık gri ve turuncu olmak üzere üç renk seçeneğine sahip.

12.4 mm sürücülerde biyo-fiber ve yüksek elastikiyetli TPU diyafram kullanılıyor.

Dirac ayarı ve Ultra Bass Technology 2.0 desteği mevcut.

42 dB aktif gürültü engelleme (ANC) ve şeffaflık modu özellikli.

Yapay zekâ destekli çevresel gürültü engelleme (ENC) sağlayan 4 HD mikrofon barındırıyor.

Dokunmatik kontroller ve Bluetooth Multipoint desteği bulunuyor.

Oyun modu ile düşük gecikme sunuyor.

ANC kapalıyken 8 saate kadar kullanım, şarj kutusuyla 35,5 saate kadar toplam pil ömrü sağlıyor.

10 dakikalık hızlı şarjla 5,5 saatlik kullanım süresi elde edilebiliyor.

CMF Buds 2 özellikleri



, 11 mm özel sürücülerle geliyor. Dirac Opteo ses ayarı ve Ultra Bass Technology 2.0 desteği bulunuyor.

Bluetooth 5.4 desteğiyle çift cihaz bağlantısını ve hızlı eşleşmeyi destekliyor.

48 dB'ye kadar gürültü bastırabilen hibrit aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği mevcut.

5.200 Hz frekans aralığında çevresel gürültüyü gerçek zamanlı azaltabiliyor.

Clear Voice Technology 3.0 destekli 6 mikrofon barındırıyor.

Uzamsal ses desteği sunuyor.

Tek şarjla 13,5 saat, şarj kutusuyla birlikte toplam 55 saat kullanım süresi sağlıyor.

