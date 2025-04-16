Nothing, yeni kablosuz kulaklığı CMF Buds 2'yi duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan kulaklık, fiyatı ile de tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarının tasarımlarıyla tüketicileri kendine hayran bırakmayı başaran Nothing, "CMF Buds 2" olarak isimlendirdiği yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Nothing'in yeni kablosuz kulaklığı hem fiyatı hem de özellikleriyle tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

CMF Buds 2, tasarımı açısından AirPods Pro 2'ye oldukça benzer. 11 milimetrelik özel tasarım sürücülere sahip olan kablosuz kulaklık, Nothing Ultra Bass Technology 2.0 ile destekleniyor. Bluetooth 5.4 desteğine sahip olan CMF Buds 2'nin çift cihaz eşleştirme özelliği de dikkat çeken detaylar arasında. Nothing'in yeni kulaklığı, mekânsal ses desteği de sunan toplam 6 mikrofon ile donatıldı.

Karşınızda Nothing CMF Buds 2

Nothing'in yeni kablosuz kulaklığında hibrit gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Bu özellik, 48 dB'ye kadar olan gürültünün engellenmesini sağlıyor. 5.200 Hz frekans aralığını destekleyen hibrit gürültü engelleme özelliği, gerçek zamanlı gürültü engelleme özelliği ile dikkat çekiyor. Bu arada; Nothing CMF Buds 2'yi 13,5 saate kadar kesintisiz, 55 saate kadar da kutusuyla kullanabiliyorsunuz. 10 dakikalık şarj, 7,5 saate kadar kullanım imkânı sunacak.

Su ve toza karşı dayanıklılık için IP55 sertifikasına sahip olan CFM Buds 2, yeşil, koyu gri ve turuncu olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu kablosuz kulaklığı satın almak isteyen bir tüketicinin, 59 dolar ödeme yapması gerekecek.