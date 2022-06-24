Nothing Phone 1’in Ön Siparişi İçin Açık Artırma Yapılacak

Tasarımı ve sunduğu özelliklerle daha piyasaya çıkmadan büyük merak konusu olan Nothing Phone 1, oldukça ilginç bir şekilde satışa sunulacak. Gelecek ay resmi olarak satışa çıkacak olan telefonu ön sipariş edebilmek için para verip özel bir davetiye koduyla açık artırmaya katılmanız gerekecek.

OnePlus’un kurucu ortaklarından biri olan Carl Pei’nin 2020 yılında kurduğu Nothing şirketi, kısa süre içinde ilk akıllı telefonu Nothing Phone 1 ile piyasaya giriş yapacak. Geçtiğimiz günlerde ışıklı mışıklı oldukça ilginç tasarımı ve özellikleriyle ortaya çıkan ve 12 Temmuz’da piyasaya sürülmesi beklenen telefon daha satışa sunulmadan gündeme oturdu. Son ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefon farklı bir şekilde satışa sunulacak.

Bir süre önce akıllı telefonun tasarımını gösteren ilk görüntüler resmi olarak paylaşılmıştı. Şeffaf bir arka kapağa ve beyaz LED ışıklara sahip telefon, iPhone 12’ye olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Önümüzdeki ay resmi olarak satışa çıkacak telefona erkenden sahip olmak kullanıcılar için ön sipariş işlemi bugünden (24 Haziran) itibaren başladı.

İlk 100 telefon açık artırma yöntemiyle satılacak

Telefonun ilk 100 adeti ön siparişe açıldı ancak oldukça ilginç bir yöntemle. İsmiyle ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken telefon bu seferde satış yöntemiyle bütün dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Açık artırma yöntemiyle satılacak Nothing Phone 1’in açık artırmasına katılmak isteyen kullanıcılar, müzayedeye katılabilmek için 25 dolar gibi bir ücret ödeyerek özel bir kod almak zorunda. 48 saat boyunca sahip oldukları özel kodlarla ön sipariş için müzayede de teklif verebilecek kullanıcılar, telefonu satın almaktan vazgeçmeleri halinde müzayedeye giriş paralarını geri alamayacak.

Her açık artırmada olduğu gibi en yüksek teklifi veren 100 kullanıcı, Nothing Phone 1’i satın alabilecek. Ön sipariş hakkı kazanan kullanıcılar 12 Temmuz’da ilk olarak telefonu satın alma hakkına sahip olacak. Şirket ödenen 25 dolarlık ücret telefonun toplam ücretinden düşüleceğini açıkladı. Ayrıca kullanıcılara aksesuar satın alabilmeleri için 25 dolarlık bir hediye çeki verilecek.

Telefonun resmi satış fiyatı ise henüz belli değil. Carl Pei’nin Nothing Phone 1’de uyguladığı bu satış stratejisini daha önce OnePlus’da uygulamıştı. Carl Pei’, OnePlus’un eski CEO’su olduğu için böyle bir stratejiyi neden uyguladığı daha açık hale gelmiş oluyor.