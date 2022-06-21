Nothing Phone’un İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Tasarımıyla günümüz telefonlarından bir hayli farklı olan Nothing Phone’dan geçtiğimiz günlerde sizlere bahsetmiştik. Öğrendik ki ünlü teknoloji YouTuber’ı Marques Brownlee’nin eline bir Nothing Phone geçmiş ve bu sayede tasarımı dahil olmak üzere birkaç özelliği ortaya çıkmış.

Geçtiğimiz haftalarda sizlere ilk tanıtım görseli ortaya çıkan Nothing Phone’un haberini yapmıştık ve hatta orada ‘bu iPhone’a benziyor’ diye bir ibare kullanmıştık. Dilerseniz o içeriğimize aşağıdan ulaşabilirsiniz. Son çıkan bir habere göre Nothing Phone’un ilk görüntüleri, birkaç özelliğiyle birlikte ortaya çıktı.

Carl Pei'nin Nothing Phone ile akıllı telefonlara dönüşü konusunda piyasada büyük ve çok fazla bir heyecan var ancak cihazın gerçekten beklentileri karşılayıp karşılamayacağını göreceğiz. Ortaya çıkan yeni görüntülerle birlikte lansmanından önce Nothing Phone'a ve onun ‘ışıklarına’ ilk kez bakıyoruz.

İşte alışılmışın dışında tasarımıyla Nothing Phone’un gösterildiği video:

Ünlü teknoloji YouTuber’ı Marques Brownlee bugün YouTube kanalında yeni bir video yayınladı ve Nothing Phone’a ilk bakışı attı. Şimdiye kadar sadece bazı görüntüler ve kısa videolar gördük, Marques’in videosuyla birlikte telefona iyice bakabiliyoruz.

Daha önce söylendiği gibi Nothing Phone, çift kamera tasarımı ve düz metal kenarlara sahip olmasıyla iPhone 12 veya 13'e çok benziyor. Ön tarafta da günümüz piyasasında sıklıkla gördüğümüz orta büyüklükte çerçeveler var, ancak selfie kamerası için iPhone'un çentiği gibi bir çentik yerine bir delik var.

Tabii ki tasarımdaki en önemli fark, cihazın "şeffaf" tasarımının çoğu cihaza kıyasla çok benzersiz bir görünüm kazandırdığı arka tarafıdır. Şeffaf arka kapak, camın altında hem tasarımı öne çıkarmanın bir yolu olarak hem de birkaç işleve hizmet eden ışıklara sahip özel bir “glif” tasarımına sahiptir.

Sadece havalı görünmenin yanı sıra Nothing Phone'daki ışıkların yapabileceği bazı gerçek işlevler de mevcut. Örneğin telefonun arka ışıkları; bildirimleri göstermek için yanar, ters kablosuz şarjı kullandığınızda yanar, kablolu şarj işleminin dolum süreci (göstermek için telefonu sallamanız gerek), kameralar için dolgu ışığı, video kaydederken yanıp sönen kırmızı ışık ve dahili olarak yanıp sönen ışıklı zil sesleri.

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