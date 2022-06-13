Nothing Phone 1'in İlk Tanıtım Görseli Yayınlandı

Nothing şirketi kurulduğu ilk günden bu yana oldukça dikkat çeken adımlar attı. Şirketin ilk telefonu olacak Nothing Phone 1 ise büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Paylaşılan yeni bir fotoğraf ise iPhone'lara rakip olması beklenen telefonun aynı zamanda tasarım olarak da iPhone'lara benzeyebileceğini gösterdi.

OnePlus’ın kurucu ortaklarından biri olan Carl Pei, bir süre önce şirketten ayrılıp Nothing’i kurmuştu. Şirket, önce ismiyle sonrasında da bünyesinde bulunan yatırımcılarla epey bir konuşulmuştu. Reddit CEO’su Steve Huffman, Twitch’in kurucu ortağı Kevin Lin, iPod’un babası olarak bilinen Tony Faddel gibi dev isimlerin yatırım yaptığı şirketin planları büyük bir merak konusu olmuştu.

En az şirketin ismi kadar yalın bir isimle piyasaya sürülecek olan Phone 1’de şimdiden pek çok söylentiye konu oldu. Bu söylentilerin en dikkat çekenleri ise; Phone 1'in iPhone’lara benzeyeceği hatta iPhone’lara rakip olacağı yönündeydi. Bu iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte iyice merak uyandıran telefon, nihayet bugün ilk kez görüldü.

Nothing Phone 1, iki muhabbet kuşuyla birlikte poz verdi

Phone 1’in ilk görüntüsü olması sebebiyle, fotoğraf oldukça merak uyandırıcı bir etki yaratıyor. Ancak tabii ki telefonun tam bir hali paylaşılmadığı için geri kalan kısımları zihnimizde tamamlamaya çalışıyoruz. Fotoğraf bizlere çok bir ipucu vermiyor olsa da kamerasının yuvarlak bir yapıya sahip olduğu ve çerçeve tasarımında da kamerayla uyumlu olarak yine aynı yuvarlak hatların korunduğunu görüyoruz.

iPhone'lara rakip olması beklenen telefonun, tasarımsal olarak da iPhone cihazlara benzerliği bu fotoğraftan bile anlaşılıyor. Çerçevedeki (alüminyum kaplama olduğunu düşündüğümüz) gri kısımlar da Apple’ın iPhone cihazlarında sıklıkla gördüğümüz bir diğer detay. Yani kısaca; telefonun geri kalan kısmında bizleri şaşırtacak farklı ayrıntılar yoksa Nothing Phone 1’in görmeye alışık olduğumuz bir tasarım sunacağını söyleyebiliriz.

Nothing Phone 1’i iPhone 8 ile karşılaştırdığımızda oldukça yakın bir akrabası gibi görünüyor

iPhone 12 ile de oldukça benziyorlar

Peki siz telefonla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce tasarımıyla iPhone'lara benzetilen telefon, Apple'ın beğenilen telefonlarına rakip olabilecek mi?