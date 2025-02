Google’ın Circle to Search özelliği Nothing Phone (1) için yayınlanan Nothing OS 3.0 güncellemesiyle kullanıma sunuldu. İşte detaylar!

Google, Android telefonlarda arama yapmayı kolaylaştıran Circle to Search özelliğini daha fazla cihaza genişletmeye devam ediyor. Pixel ve Samsung telefonlardan sonra şimdi de Nothing Phone (1) bu özelliği destekleyen modeller arasına katıldı. Google, özelliği ilk etapta Pixel modellerine sunmuş, ardından Samsung gibi üreticiler de güncellemelerle cihazlarına eklemişti. Şimdi ise Nothing OS 3.0 güncellemesiyle Nothing Phone (1) modeli de bu özellikten yararlanabiliyor olacak! İşte gelen yeni özellikler İlk olarak 2024’ün başında tanıtılan Circle to Search, ekrandaki herhangi bir nesneyi çember içine alarak, vurgulayarak veya dokunarak doğrudan arama yapmayı mümkün kılıyor. Böylece uygulamalar arasında geçiş yapmadan hızlıca bilgiye ulaşılabiliyor. Google, özelliği ilk etapta Pixel modellerine sunmuş, ardından Samsung gibi üreticiler de güncellemelerle cihazlarına eklemişti. 2024'ün sonunda ise Nothing, Phone (2), Phone (2a) ve Phone (2a) Plus için desteği duyurdu. Artık Nothing Phone (1) modeli de bu özellikten yararlanabiliyor. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, Ayarlar > Özel özellikler > Hareketler > Gezinme modu > Circle to Search yolunu takip ederek özelliği etkinleştirebilecek. Kullanım için gezinti çubuğuna veya ana ekran düğmesine uzun basmak yeterli olacak. Güncellemeyle birlikte güvenlik ve sistem performansını artıran bazı yenilikler de getirildi. Artık telefon çalındığında doğrudan kapatılmasını önleyen bir doğrulama seçeneği bulunuyor. Bunun yanı sıra yeni duvar kağıtları, hızlandırılmış Ayarlar menüsü ve iyileştirilmiş Wi-Fi ve Bluetooth kararlılığı da güncellemenin sunduğu diğer yenilikler arasında. Nothing OS 3.0-250218-1552 güncellemesi kademeli olarak dağıtılıyor. Güncelleme tüm kullanıcılara aynı anda sunulmadığı için bazı cihazlara daha geç ulaşabilir. Henüz güncellemeyi almayan kullanıcılar, Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncelleme menüsünden manuel olarak kontrol edebilir. İLGİLİ HABER Nothing Phone 3a Pro İçin Tanıtım Videosu Yayımlandı: Kamera Çıkıntısı Çok Konuşulacak Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

