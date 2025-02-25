Nothing, yaklaşmakta olan Phone 3a serisi için yeni bir tanıtım videosu yayımladı. Bu video, Phone 3a Pro'nun devasa kamera çıkıntısı nedeniyle büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

Türkiye'de de yoğun ilgi gören teknoloji şirketi Nothing, resmî sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda gelecek ay duyurulacak Nothing Phone 3a ile Phone 3a Pro'nun tasarım detayları gösteriliyordu.

Nothing'in 10 dakikadan uzun süren videosunda dikkatimizi çeken detay, Phone 3a Pro'nun kamera çıkıntısıyla ilgili. Paylaşılan videoya göre bu akıllı telefonda çok büyük bir kamera çıkıntısı bulunacak. Dairesel bir yapıda olacak çıkıntı, telefonu cebinde gezdirecek olanları yoracak gibi görünüyor.

Nothing Phone 3a Pro'nun kamera çıkıntısı böyle olacak

Daha önce paylaşılan bilgilere göre Nothing Phone 3a Pro, 50 MP ana kamera, 3x optik yakınlaştırma desteği sunan 50 MP periskop telefoto kamera ve 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kameraya ev sahipliği yapacak. Hâl böyleyken bu kamera kurulumunun neden bu kadar kalın olduğunu bilemiyoruz. Neyse ki bunu öğrenmek için çok uzun süre beklemeyeceğiz.

Nothing tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Mart tarihinde düzenlenecek lansmanda Nothing Phone 3a ile Phone 3a Pro'nun tüm özellikleri ve fiyatı açıklanacak. Orta segmentte yer alacak telefonlar uygun fiyatlı olabilirlerse çok satanlar listesine girmeyi başarırlar gibi görünüyor...

Nothing Phone 3a serisi için yayımlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz