Kullanıcı tarafında olumlu geri dönüşler alan Nothing Phone (2a), yeni bir sürümle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Londra merkezli olan akıllı telefon şirketi Nothing, kullanıcılara sunduğu ürünlerde rakiplerinden ayrışmasını sağlayan farklı tasarımlar izlemesiyle dikkat çekiyor. Sadece akıllı telefonlarda değil, kulaklık gibi aksesuarlarda da bu ilginç tasarım dilini konuşturan marka, geçtiğimiz ay içinde Nothing Phone (2a) modelini ortaya koymuştu.

Ülkemizde siyah ve beyaz renklerle satışa çıkan bu model, tıpkı ilk modelde olduğu gibi yine şeffaf tasarımıyla dikkat çekiyordu. Bunun haricinde dikkat çeken bir diğer nokta da yine Nothing’den aşina olduğumuz LED’ler oldu. Şirketten Nothing Phone 3 hakkında bilgiler beklerken ondan önce Nothing Phone (2a) modelinin yeni bir sürümü dikkat çekti.

“Phone (2a), yeni bir versiyon”

Hindistan merkezli e-ticaret devlerinden Flipkart’ta ortaya çıkan görselde, 29 Nisan 2024 tarihinde, İstanbul saatiyle saat 10:30’da yeni bir Phone (2a) sürümünün geleceği ifade edilmiş. Görseldeki Phone (2a) görseli, standart modele fazlasıyla benziyor. Telefonun sağ altında gördüğünüz kırmızı kare, standart modelde de yer alıyor.

Nothing’den veya Flipkart’tan bu yeni sürüm Phone (2a) hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu yüzden de şu an için standart modelden nasıl ayrışacağını bilemiyoruz. Ama en azından fazla beklememize gerek yok. Zira telefonun tanıtımı sadece 2 gün ötede. Sizce Nothing, karşımıza nasıl bir cihaz çıkaracak?