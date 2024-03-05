Nothing, ilk bütçe dostu telefonu Nothing Phone (2a)'yı tanıttı. Cihaz, hem ilginç tasarımı hem iddialı özellikleri hem de uygun fiyatıyla segmentinde üst sıralara oynayacak.

Alışılagelmişin dışında tasarımlarıyla tanıdığımız Nothing, bugün merakla beklenen yeni telefonunu bizlerle buluşturdu. Nothing Phone (2a) isimli cihaz, şirketin üçüncü akıllı telefonu olurken bütçe dostu segmentinde ise ilk telefonu oldu.

Nothing Phone (2a)’yı, amiral gemisi Nothing Phone (2)’nin daha uygun fiyatlı bir versiyonu olarak düşünebiliriz. Cihaz, düşük bir fiyat etiketine sahip olsa da gerçekten iddialı özelliklere ve sıra dışı tasarıma sahip.

Nothing Phone (2a) neler sunuyor?

Telefon, markanın alışık olduğumuz minimalist ve şeffaf tasarımını koruyarak iç kısmını göstererek geliyor. Diğer telefonlardan çok daha farklı bir görünümle karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Önde delikli ekran yer alırken arkada ise dairesel ada içinde bulunan ikili arka kamera bulunuyor. Yani fiyat performans telefonu olsa da premium cihaz havasıyla geldiğini söyleyebiliriz.

Nothing Phone (2a), 6,7 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip FHD+ OLED ekrana sahip. Maksimum parlaklığı ise 1.300 nit olarak açıklandı. İnce çerçeveler ve HDR10 desteği diğer önemli özelliklerinden. Parmak izi sensörü de ekranın içine yerleştirilmiş.

Telefon, segmentine göre iyi performans sunabilecek 4nm sürecinden geçen MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemciye sahip. Bu işlemci, 12 GB’a kadar çıkan RAM’le eşleştirilmiş. Depolama ise maksimum 256 GB’ta kalmış.

Kamera tarafına baktığımızda arkada 50 MP’lik biri OIS destekli ana biri de ultra geniş açılı olan çift kamera görüyoruz. Önde ise tıpkı olduğu deliğe yerleştirilen 32 MP’lik selfie kamerası görüyoruz. Cihazın bu konuda Nothing Phone (2) ile aynı olduğunu söyleyebiliriz.

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacak Nothing Phone (2a), 45W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh bataryayla gelecek ve kutudan Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 ile çıkacak. Ayrıca Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve NFC gibi özelliklere de sahip olacak.

Nothing Phone (2a) teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, 120 Hz, FHD+, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 7200 Pro RAM 8 / 12 GB Depolama 128 GB / 256 GB Arka Kamera 50 MP + 50 MP Ön Kamera 32 MP Batarya 5000 mAh (45W) İşletim Sistemi Nothing OS 2.5 (Android 14)

Nothing Phone (2a) fiyatı (Avrupa)

8 GB + 128 GB 329 euro 12 GB + 256 GB 379 euro

Nothing Phone (2a); Hindistan, Avrupa ve ABD gibi yerlerde satışa çıktı. Türkiye’ye de geleceğini belirtelim. Bu hafta içinde İstanbul’da gerçekleştirilecek bir etkinlikle cihazın ülkemizdeki fiyatını öğreneceğiz.