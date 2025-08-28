Nothing'in Phone 3 modelinde bir skandala imza attığı ortaya çıktı. Şirket, Phone 3 modelinin tanıtım materyallerinde lisanslı fotoğrafları satın almış, bu telefonla çekilmiş gibi göstermişti. Nothing'den açıklama geldi.

Dikkat çekici tasarımlara sahip akıllı telefonlarıyla dikkat çekmeyi başaran teknoloji şirketi Nothing ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Nothing'in, kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Phone 3 modelinde gösterdiği fotoğrafların gerçek olmadığı tespit edildi. Firma, profesyonel fotoğrafçılar tarafından profesyonel makinelerle çekilmiş lisanslı fotoğrafları almış, bunları Phone 3 ile çekilmiş gibi göstermişti.

Yaşanan olay, ismini vermek istemeyen bir fotoğrafçının The Verge'e ulaşması ile gün yüzüne çıktı. Nothing'in paylaştığı fotoğrafın EXIF dosyalarını inceleyen The Verge, fotoğrafın gerçekten de Nothing Phone 3 ile çekilmediğini tespit etti. Hatta EXIF dosyasına göre paylaşılan görüntü, 2023 yılında çekilmişti.

İşte Nothing Phone 3'ün "çalıntı" olduğu tespit edilen görüntüler:

Yukarıdaki görüntü, Nothing Phone 3 için hazırlanan tanıtım materyalleri içinde yer alıyor. Ancak bu görüntülerin tamamının önceden lisanslandığı, belirli ücretler karşılığında satın alınabildiği ifade ediliyor.

İşte yukarıdaki fotoğrafların satıldığını gösteren bir ekran görüntüsü:

Nothing'den açıklama geldi!

Nothing kurucu ortaklarından Akis Evangelidis, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bunun art niyetli bir durum olmadığı belirtildi. Söz konusu görüntülerin varlığını doğrulayan Evangelidis, bunun seri üretimden 4 ay önceki test telefonlarında yer alan görüntüler olduğunu söyledi. Paylaşılan görüntülerin normalde seri üretimden sonra dağıtılan test modellerinde bulunmaması gerektiğini ifade eden Nothing kurucu ortağı, böyle bir hata yapılmasından dolayı şirket içi soruşturma başlatıldığını da ifade etti.