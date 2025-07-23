İlginç telefon tasarımlarıyla tanınan Nothing, geçtiğimiz mart ayında orta segmentteki yeni telefonları Phone (3a) ve Phone (3a) Pro’yu resmen tanıtmıştı. Kendine has şeffaf tasarımları ve ilginç kamera kurulumlarıyla dikkat çeken bu telefonların Türkiye’de de satışa çıkması bekleniyordu. O gün nihayet geldi.
Nothinh, Phone (3a) ve Phone (3a) Pro telefonları resmen Türkiye’de satışa sundu. Telefonlar, şirketin ülkemizde resmî satıcısı olan EvoFone üzerinden kullanıcıların beğenisine sunuldu. Gelin cihazların fiyatlarına ve özelliklerine bakalım.
Nothing Phone (3a) Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|29.999 TL
Nothing Phone (3a) teknik özellikleri
|Ekran
|6,77 inç, 120 Hz, 3000 nit, 1080 x 2392 piksel, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 7s Gen 3
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP (f/1.9) + 50 MP (f/2.0) + 8 MP (f/2.2)
|Ön kamera
|32 MP (f/2.2)
|Batarya
|5000 mAh (50W)
|İşletim sistemi
|Nothing OS 3.1 (Android 15)
|Renk
|Beyaz, siyah, mavi
|Boyutlar
|163.5 x 77.5 x 8.4 mm
Nothing Phone (3a) Pro Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|34.999 TL
Nothing Phone (3a) Pro teknik özellikleri
|Ekran
|6,77 inç, 120 Hz, 3000 nit, 1080 x 2392 piksel, AMOLED
|İşlemci
|Snapdragon 7s Gen 3
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP (f/1.9) + 50 MP (f/2.6) + 8 MP (f/2.2)
|Ön kamera
|50 MP (f/2.2)
|Batarya
|5000 mAh (50W)
|İşletim sistemi
|Nothing OS 3.1 (Android 15)
|Renk
|Siyah, gri
|Boyutlar
|163.5 x 77.5 x 8.4 mm
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