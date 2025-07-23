Benzersiz Tasarıma Sahip Telefonlar Nothing Phone (3a) ve Phone (3a) Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Fiyatları

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Nothing, mart ayında tanıttığı orta segment telefonları Phone (3a) ve Phone (3a) Pro'yu resmen Türkiye'de satışa sundu. İşte sıra dışı tasarıma sahip telefonların fiyatları.

İlginç telefon tasarımlarıyla tanınan Nothing, geçtiğimiz mart ayında orta segmentteki yeni telefonları Phone (3a) ve Phone (3a) Pro’yu resmen tanıtmıştı. Kendine has şeffaf tasarımları ve ilginç kamera kurulumlarıyla dikkat çeken bu telefonların Türkiye’de de satışa çıkması bekleniyordu. O gün nihayet geldi.

Nothinh, Phone (3a) ve Phone (3a) Pro telefonları resmen Türkiye’de satışa sundu. Telefonlar, şirketin ülkemizde resmî satıcısı olan EvoFone üzerinden kullanıcıların beğenisine sunuldu. Gelin cihazların fiyatlarına ve özelliklerine bakalım.

Nothing Phone (3a) Türkiye fiyatı

Versiyon  Fiyatı
12 GB + 256 GB 29.999 TL

Nothing Phone (3a) teknik özellikleri

Ekran 6,77 inç, 120 Hz, 3000 nit, 1080 x 2392 piksel, AMOLED
İşlemci Snapdragon 7s Gen 3
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP (f/1.9) + 50 MP (f/2.0) + 8 MP (f/2.2)
Ön kamera 32 MP (f/2.2)
Batarya 5000 mAh (50W)
İşletim sistemi Nothing OS 3.1 (Android 15)
Renk Beyaz, siyah, mavi
Boyutlar 163.5 x 77.5 x 8.4 mm

Nothing Phone (3a) Pro Türkiye fiyatı

Versiyon  Fiyatı
12 GB + 256 GB 34.999 TL

Nothing Phone (3a) Pro teknik özellikleri

Ekran 6,77 inç, 120 Hz, 3000 nit, 1080 x 2392 piksel, AMOLED
İşlemci Snapdragon 7s Gen 3
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP (f/1.9) + 50 MP (f/2.6) + 8 MP (f/2.2)
Ön kamera 50 MP (f/2.2)
Batarya 5000 mAh (50W)
İşletim sistemi Nothing OS 3.1 (Android 15)
Renk Siyah, gri
Boyutlar 163.5 x 77.5 x 8.4 mm

Telefonlar hakkındaki tüm detaylar için:
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