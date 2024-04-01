Nothing Phone 3'ün piyasaya çıkarken üzerinde Snapdragon 8s Gen 3 işlemci bulunacağı iddia edildi.

Yedi yıl boyunca OnePlus'ta görev yapan ve firmanın kurucuları arasında da yer alan Carl Pei, daha sonra Nothing adlı firmayı kurarak atıldığı macerada dikkatleri üzerine çekmişti. Uygun fiyatlı ancak güçlü modelleriyle dikkat çeken firma şimdi de Nothing Phone 3 üzerinde çalışıyor. Telefonun işlemcisi de ortaya çıkmış gibi gözüküyor.

Amiral gemisi işlemci ile gelecek

Nothing'in ilk iki modeli ile gösterdiği başarının ardından Nothing Phone 3 için de beklentiler yükselmişti. İddialara göre Nothing Phone 3, Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 işlemci bulunacak. Snapdragon 8 Gen 3'ün bu küçük kardeşi, daha düşük konfigürasyonlarda kullanılıyor olsa da özellikle yapay zekâ, fotoğraf ve oyun alanlarında amiral gemisi işlemciden sadece bir gömlek aşağıda yer alıyor. 4nm mimariye sahip bu işlemci, üst düzey amiral gemisi seviyesinde olmasa da o noktaya oldukça yakın.

Nothing Phone 3'ün Hindistan'da 480 ilâ 540 dolar arasında bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alması bekleniyor. Bu da, serinin daha önceki modellerine kıyasla bu modelde ciddi bir fiyat artışı görmemizin mümkün olduğu anlamına geliyor. Yine de firma, sunduğu makul fiyatlı üst düzey cihazlarla elde ettiği ilgiye zarar vermeyecek bir fiyat artışı yapacak gibi.

Temmuz ayında piyasaya çıkması beklenen modelin çıkışı yaklaştıkça hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. Yeni bilgiler geldikçe onları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.