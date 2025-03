Nothing, çok uzun zamandır gündemden düşmeyen yeni akıllı telefonları Phone (3a) ile Phone (3a) Pro'yu resmen duyurdu. Her iki telefon da hem fiyatı hem özellikleriyle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Dikkat çekici tasarımlara sahip akıllı telefonlarıyla tüketicilerin ilgisini çeken Nothing, düzenlediği bir etkinlikte bir süredir gündemde olan yeni telefonlarını duyurdu. Nothing Phone (3a) ile Nothing Phone (3a) Pro, an itibarıyla tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda. Gelin hep birlikte bu akıllı telefonların özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakalım.

Nothing'in açıklamalarına baktığımızda her iki telefonda da 6.77 inç boyutlu 1080 x 2392 piksel ekranlar görüyoruz. AMOLED yapıdaki bu ekranlar 130 Hz tazeleme oranı ve 3.000 nit tepe parlaklık değerine sahipler. Parmak izi okuyuculara da ev sahipliği yapan ekranlar, Nothing Phone (3a)'da 32 MP, Nothing Phone (3a) Pro'da ise 50 MP çözünürlük sunan selfie kameralara ev sahipliği yapıyorlar.

Karşınızda Nothing Phone (3a)

Nothing'in yeni akıllı telefonlarında Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemciler kullanıldı. Pro modelde sadece 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı konfigürasyonu sunulurken giriş seviye modeli satın almayı düşünen tüketiciler, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu da tercih edebilecekler. Her iki telefonda da 50W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ile Android 15 tabanlı Nothing OS 3.1 arayüzünü göreceğiz.

Nothing Phone (3a) Pro ise böyle görünecek

Telefonlar, kamera kurulumlarıyla birbirlerinden ayrılacaklar. Bu bağlamda; Nothing Phone (3a)'da 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP teleskop kamera göreceğiz. Pro modelde ise ana kamera ile ultra geniş açılı kameraya 50 MP çözünürlük sunan Sony sensörlü periskop kamera yer alacak. Her iki telefonun kamera kurulumu da yapay zekâ desteğine sahip olacak.

Nothing Phone (3a) teknik özellikleri:

Ekran 6.77 inç, 1080 x 2392 piksel, 120 Hz, 3.000 nit AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8-12 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 32 MP (f/2.2) Arka Kamera 50 MP (f/1.88) + 50 MP (f/2.0) + 8 MP (f/2.2) Batarya 5.000 mAh (50W) İşletim Sistemi Nothing OS 3.1 (Android 15)

Nothing Phone (3a) Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.77 inç, 1080 x 2392 piksel, 120 Hz, 3.000 nit AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM 12 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 50 MP (f/2.2) Arka Kamera 50 MP (f/1.88) + 50 MP (f/2.55) + 8 MP (f/2.2) Batarya 5.000 mAh (50W) İşletim Sistemi Nothing OS 3.1 (Android 15)

Nothing Phone (3a) fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB 379 dolar 12 GB + 256 GB Açıklanmadı

Nothing Phone (3a) Pro fiyatı: