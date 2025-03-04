Infinix, uygun fiyatlı yeni telefonları Note 50 ve Note 50 Pro'yu tanıttı. Cihazların tasarımı ise biraz tartışmalı.

Türkiye’de de faaliyet gösteren akıllı telefon markası Infinix, uygun fiyatlı telefonlarına iki yeni telefon daha ekledi. Bu cihazlar, Note 50 ve Note 50 Pro 4G olarak geliyor. 5G versiyonlarının ise ilerleyen zamanlarda tanıtılacağı aktarılmış.

Cihazlar, biraz tartışmalı bir tasarıma sahip. Öyle ki arka tarafta garip göründüğünü söyleyebileceğimiz bir 3’lü kamera kurulumu var. Önde ise delikli ekran tasarımı tercih edilmiş.

Infinix Note 50 ve Note 50 Pro neler sunuyor?

*Infinix Note 50

Her iki telefonda da 6,78 inç boyutunda FHD+ çözünürlük ve 144 Hz’e kadar yenileme hızı sunan AMOLED ekranlar var. Maksimum parlaklıkları ise 1300 nit olarak açıklandı. Parmak izi sensörü ekranın içine yerleştirilmiş.

Telefonların işlemcileri de aynı. Öyle ki ikisi de çok beklentisi olmayanlar için uygun MediaTek Helio G100 Ultimate işlemciden güç alıyor. Standart modelde 8 GB RAM ve 256 GB depolama var. Pro’da ise 8 GB + 256 GB ve 12 GB + 256 GB olmak üzere 2 seçenek sunuluyor.

*Infinix Note 50 Pro

Kameralarına geldiğimizde standart modelde 50 MP ana, 2 MP makro ve yapay zekâ lensi yer aldığını görüyoruz. Pro’da ise 50 MP ana, 8 MP ultra geniş ve üçüncü bir sensör var. Normal model 13 MP’lik selfie kamerasıyla gelirken Pro model 32 MP’lik selfie kamerasına sahip. En büyük farklarının kamera tarafında olduğunu söyleyebiliriz.

Note serisinin yeni cihazları, 5200 mAh’lik bataryayla piyasaya sürülecek. Standart modelde 45W destek sunulurken Pro’da 90W göreceğiz. Infinix AI yapay zekâ özellikleri, Android 15 tabanlı XOS 15, NFC desteği gibi özellikler de mevcut.

Infinix Note 50 teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, FHD+, 144 Hz, AMOLED, 1300 nit İşlemci Helio G100 Ultimate RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP, 2 MP, yapay zekâ lensi Ön kamera 13 MP Batarya 5200 mAh (45W) İşletim sistemi XOS 15 (Android 15)

Infinix Note 50 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, FHD+, 144 Hz, AMOLED, 1300 nit İşlemci Helio G100 Ultimate RAM 8/12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP, 8 MP, titreşim sensörü Ön kamera 32 MP Batarya 5200 mAh (90W) İşletim sistemi XOS 15 (Android 15)

Infinix Note 50 serisi fiyatları

Standart 8 GB + 256 GB Note 50 modeli, 175 dolarlık fiyattan satışa sunuluyor. Pro ise 195 dolardan başlayan fiyatlara sahip.