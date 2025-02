Nothing Phone (3a) serisinde yer alan ekstra tuşun yapay zeka destekli bir işleve sahip olduğu ve “Essential Space” özelliğiyle çalıştığı ortaya çıktı.

Nothing'in yeni akıllı telefon serisi Phone (3a) ve Phone (3a) Pro hakkında yeni bilgiler sızdırıldı. Yeni paylaşılan bir video ile birlikte Nothing Phone (3a) serisinin yeni tuşunun yapay zekâ ile bağlantılı olabiliceği ortaya çıktı.

Nothing'in yeni akıllı telefon serisi Phone (3a) ve Phone (3a) Pro'ya ait detaylar netleşmeye başladı. Cihazlarda yer alan ekstra tuşun başlangıçta kamera kısayolu olduğu düşünülse de aslında yapay zekâ destekli bir özellik kullanılacağı belirtiliyor. İşte detaylar!

Phone (3a) ve Phone (3a) Pro ile ilgili detaylar

Nothing Phone (3a) serisi, 6.77 inç büyüklüğünde ve 3.000 nit tepe parlaklığına ulaşabilen AMOLED ekrana sahip. Cihaz, Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ile güçlendirilirken, işletim sistemi olarak Android 15 tabanlı Nothing OS 3.0 kullanıyor. Aynı zamanda her iki modelin kamera dizilimi de netlik kazandı.

Yan panelinde bulunan ekstra tuşun, “Essential Space” adı verilen bir özellikle entegre çalıştığı belirtiliyor. Bu özellik ile kullanıcıların tek dokunuşla ekran görüntüsü almasına ve aynı anda sesli not kaydetmesine olanak tanıyor olacak. Aynı zamanda yapay zekâ desteğiyle bu içerikler düzenlenerek önemli noktalar öne çıkarılıyor olacak.

Nothing’in son dönemde yapay zekâ alanında yaptığı çalışmalar göz önüne alındığında, bu tuşun yapay zekâ destekli bir işleve sahip olması sürpriz değil. Şirket bir süredir ChatGPT ile entegrasyonlar geliştirirken, yakında tanıtılacak Nothing Phone (3) modeli de yapay zekâ odaklı yenilikler barındıracak.

Nothing Phone (3a) serisi, 4 Mart'ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Lansmanda ise cihazlara dair tüm teknik detayların ve yeni özelliklerin açıklanması bekleniyor.