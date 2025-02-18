Nothing Phone 3a Pro'nın kamera özellikleri belli oldu. 50 MP ana kamera, periskop telefoto, yapay zekâ destekli çekim ve 4K video özellikleriyle geliyor.

Nothing, tanıtımının gerçekleşeceği etkinlik öncesinde Phone (3a) Pro modeline ait olduğu düşünülen kamera tasarımını paylaşarak serinin öne çıkan kamera özelliklerine dair önemli detaylar verdi. Serinin dikkat çeken kamera özelliklerine dair önemli detayları paylaştı.

Nothing, yeni akıllı telefon serisi Phone (3a) ve Phone (3a) Pro’nun tanıtım tarihini açıkladı. 4 Mart’ta gerçekleşecek lansmanda, özellikle Phone (3a) Pro modelinin dikkat çeken kamera özellikleri öne çıkacak. Kamera özellikleri ise tüm detaylarıyla ortaya çıktı. İşte merak edilenler!

Yapay zekâ destekli kamera teknolojisi ve video özellikleri

Nothing Phone (3a) Pro, dört kameralı bir sistemle çıkacak. Telefonda 50 MP OIS destekli ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP ön kamera bulunuyor. Periskop kamera, 3 kat optik, 6 kat sensör içi ve 60 kata kadar dijital zoom desteği sunacak. Aynı zamanda daha büyük bir 50 MP ana sensör ile selefi Phone (2a)’ya kıyasla piksel düzeyinde %64 daha fazla ışık yakalama kapasitesine sahip olacak.

Yeni seri Nothing'in TrueLens Engine 3.0 teknolojisiyle birlikte gelecek. Böylelikle sahne algılama ve AI ton eşleme gibi yapay zekâ özelliklerini kullanarak daha gerçekçi görüntüler oluşturmayı hedefliyor. Hem ana kamera hem de ön kamera 4K çözünürlükte video çekebilirken Ultra HDR desteği ve gece çekimi iyileştirmeleri sunacak.

Nothing Phone (3a) serisi, Snapdragon 7S Gen 3 işlemci ile çalışacak. Cihazda 6.72 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunacak. IP64 sertifikası ile toz ve su sıçramalarına karşı koruma sunan cihaz, 5.000 mAh batarya kapasitesiyle gelecek. Aynı zamanda Phone (3a) modelinde 2x zoom destekli kamera, Phone (3a) Pro modelinde ise 3x periskop kamera yer alacak.

Nothing Phone (3a) serisi, donanım güncellemeleri ve yapay zekâ destekli kamera özellikleriyle 4 Mart’ta tanıtılacak. Özellikle Phone (3a) Pro modeli, periskop kamerası ve yeni nesil ana sensörüyle öne çıkacak. Yeni serinin, Nothing’in önceki modellerine kıyasla nasıl bir performans göstereceği ise lansman sonrası yapılacak detaylı incelemelerle netleşecek.