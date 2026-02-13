Peynir Ekmek Gibi Satacak Telefon Nothing Phone (4a)'nın Bazı Özellikleri Belli Oldu!

Nothing'in büyük olasılıkla gelecek ay duyuracağı yeni telefonu Nothing Phone (4a), Geekbench testinde göründü. Böylelikle telefonun bazı özellikleri gün yüzüne çıkmış oldu. İşte detaylar...

İlginç tasarımlı akıllı telefonlarıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaran Nothing, bir süredir yeni telefonu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Daha öncekiler gibi orta segmentte yer alacak Nothing Phone (4a) isimli model, henüz erken aşamada olsa da şimdiden merak konusu oldu.

Firmanın Nothing Phone (4a) ile ilgili çalışmaları devam ederken konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Nothing Phone (4a), Geekbench testinde ortaya çıktı. Böylelikle yaklaşmakta olan telefonun bazı özellikleri netleşmiş oldu.

Nothing Phone (4a), daha iyi bir işlemci ile gelecek!

Geekbench'te yer alan bilgilere göre Nothing Phone (4a), Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden güç alacağını ortaya koyuyor. Önceki nesilde Snapdragon 7s Gen 3 kullanan şirket, bu hamleyle daha iyi bir performans sunmuş olacak. Ayrıca Nothing'in yeni telefonu, 12 GB RAM ve Android 16'ya ev sahipliği yapacak. Şirket, daha uygun fiyat sunabilmek için 12 GB RAM'in daha düşük varyantlarını sunabilir.

Nothing, yeni telefonuna ilişkin detaylı bir açıklama yapmadı ancak yeni ürünlerin gelecek ay düzenlenecek bir etkinlikte duyurulacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.