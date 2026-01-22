Android Telefonların Efsane Başlatıcısı Nova Launcher Geri Döndü (Ama Pek Hoşunuza Gitmeyecek Değişikliklerle)

Eylül ayında kurucusunun ayrılmasıyla kapanacağı açıklanan efsane Android başlatıcısı Nova, Instabridges isimli bir şirket tarafından satın alındı. Nova'nın hayatta kalmaya devam edeceği ancak büyük değişikliklere uğrayacağı ifade edildi.

Android işletim sistemi, tarihi boyunca birbirinden farklı birçok ikonik uygulamaya ev sahipliği yaptı. Cihazınızın arayüzünü kişiselleştirmenize olanak tanıyan ve herkesin yakından tanıdığı başlatıcı Nova Launcher da bunlardan biriydi. Ancak başlatıcı, ciddi problemlerle karşı karşıya kalmıştı.

İlk olarak 2022 yılında Nova’nın Branch Metrics isimli bir firma tarafından satın alındığını görmüştük. Bu satın alım sonrasında ise Nova ekibinin neredeyse tamamı işten çıkarılmış, yalnızca kurucusu Kevin Barry kalmıştı. Geliştirme süreci de ciddi anlamda yavaşlamış, çok daha az güncelleme gelmeye başlamıştı. Geçtiğimiz eylül ayında ise Barry de işten ayrılmış, Nova’nın zamanla kapanacağı ifade edilmişti. Şimdi ise uygulamanın kapanmayacağı ancak çok daha farklı bir şekilde döneceği açıklandı. Öyle ki Instabridge isimli bir şirket, Nova’yı Branch Metrics’ten satın aldı.

Nova hayatta kalmaya devam edecek, reklamlar eklenecek

20 Ocak günü yapılan açıklamaya göre beklenenin aksine Nova kapanmayacak. Şirketin aktardığına göre başlatıcı bir gecede tamamen yenilenmeyecek. Şu anki öncelikli amaçları istikrarlı, bakımlı ve son Android güncellemeleriyle uyumlu kalmasını sağlamak. Hata gidermeleri, Play Store incelemeler yapılacak geri bildirimler üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecek.

Nova Launcher’ın hayatta kalacak olması birçok kullanıcı için sevindirici bir haber olsa da moral bozan gelişmeler de var. Gelen bilgilere göre artık Nova’da reklamlar yer almaya başlayacak. Şirket, başlatıcının geliştirme ve bakımını destekleyecek sürdürülebilir bir iş modeline ihtiyacı olmasından dolayı reklamlar, ücretli paketler ve diğer benzer yaklaşımlar gibi seçenekler tercih edilebileceğini belirtmiş. Devamında ise ücretsiz versiyonda reklam gösterileceği aktarılmış.

Hatta bazı kişiler mevcut sürümde reklam görülebildiğini bile ifade etmiş. 3,99 dolara sunulan Nova Prime’da reklam görülmeyeceği düşünülse de bazı kullanıcılar bu pakette bile reklam görmüşler. Şimdilik Nova’nın nasıl devam edeceğini tam bilmiyoruz. Neler olacağını zaman gösterecek.