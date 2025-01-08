nubia, yeni akıllı telefonu "Music 2"yi duyurdu. Gelişmiş bir hoparlör ile donatılan akıllı telefon, diğer özellikleri açısından giriş seviye denebilir. Buna paralel olarak, telefonun fiyatı da aşırı derecede ucuz.

ZTE'nin alt markası olarak çalışmalarını sürdüren nubia, "Music 2" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Adından da anlaşılabileceği üzere müzikseverler için geliştirilen telefon, üst düzey ses kalitesi ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

nubia Music 2, 6.7 inç boyutlu ve HD+ çözünürlük sunan 120 Hz'lik LCD ekran ile donatıldı. 5 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapan telefon, DTS:X Ultra ses teknolojisini de destekleyen 2.1 kanallı ses sistemi bulunuyor. Bu ses sistemi, 95 dB ses seviyesine ulaşabiliyor ve mekânsal ses desteği de sunuyor.

Karşınızda nubia Music 2

Unisoc T7200 işlemciden güç alan telefon, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile eşleştirildi. Telefonun 5.000 mAh'lık bataryası 10W şarj desteği sunarken işletim sistemi cephesinde Android'i görüyoruz. Ancak şirket, işletim sistemi sürümüne ilişkin bir açıklama yapmadı. Bu arada; telefonun 3,5 mm kulaklık girişine sahip olduğunu da belirtelim.

Telefonun arka kısmı, büyük hoparlörün yanı sıra ikili kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ile çözünürlüğü açıklanmamış olan yapay zekâ odaklı ikinci kamera yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre nubia Music 2, Melody Wave ve Pop Art şeklinde iki farklı renk seçeneği ile satılacak.

nubia Music 2 teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, HD+, 120 Hz, LCD İşlemci Unisoc T7200 RAM 4 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 50 MP + AI kamera Batarya 5.000 mAh (10W) İşletim Sistemi Android

nubia Music 2 fiyatı: