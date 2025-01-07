Tarihin en ilginç tasarımına sahip, her biri ikonikleşmiş cep telefonlarını derledik. Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak?

Son dönemde üretilen akıllı telefonların birbirine benzediğini düşünebilirsiniz. Ancak yıllar önce durum böyle değildi.

Motorola’dan Nokia’ya ilginç tasarımlı ve farklı konseptlerde tasarlanmış cep telefonlarını görebiliyorduk. Hazırsanız listemize geçelim ve bu modelleri tekrardan hatırlayalım.

Dünyanın ilk cep telefonu: Motorola DynaTAC 8000X

1984'te piyasaya sürülen model, 1994’e kadar üretildi. Tam 25 santimetre uzunluğunda olan telefon, 1 kilo ağırlığındaydı.

Şık ve zarif tasarımıyla: Motorola Razr V3

2004 yılında tanıtılan Razr V3, 13.9 mm kalınlığıyla o dönemin en ince telefonlarından biriydi. Telefonun kasası da paslanmaz çelik kaplama ve alüminyumdan oluşuyordu.

İş dünyasının gözdesi: BlackBerry 6210

2003'te piyasaya sürülen 6210, 35 tuşlu QWERTY klavyesi ile o dönem iş dünyasının gözdelerinden biriydi.

İlk Android telefon: HTC Dream

2008 yılında piyasaya sürülen ilk Android telefon HTC Dream, kullanıcılarına hem fiziksel klavye hem de dokunmak ekran sunuyordu. Bu model, Android işletim sisteminin popülerleşmesinde de çok önemli bir rol oynadı.

Hem telefon hem konsol: N-Gage

Cep telefonu ve taşınabilir oyun konsolunun birleşimi olarak tasarlanan Ngage, 2003’te tanıtıldı. Ancak kullanım zorlukları ve sınırlı oyun kartları nedeniyle ticari bir başarı elde edemedi.

Matrix ile hafızalara kazınmış:

1996’da üretilen Nokia 8110, o dönemde pek görülmeyen kavisli yapısı ve kayan kapağıyla dikkat çekmişti. Nokia 8110, özellikle Matrix filminde Neo'nun kullandığı telefon olarak ünlendi.

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