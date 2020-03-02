Nubia'nın kısa bir süre sonra duyurulması beklenen oyun odaklı yeni telefonu Red Magic 5G, AnTuTu testlerine girdi. Şirket Başkanı Ni Fei tarafından yapılan açıklamalara göre Red Magic 5G, AnTuTu'da kırılması zor bir rekorun altına imza attı.

Akıllı telefon sektörü, büyük bir hızla gelişmeye devam ediyor. Kimi teknoloji üreticileri akıllı telefonlarına ekledikleri kamera kurulumlarının kalitesini arşa çıkarırken kimi teknoloji üreticileri de mobil oyunseverler için özel olarak geliştirdiği telefonlarla ön plana çıkıyor. Çinli ZTE'nin alt markalarından bir tanesi olan Nubia da geliştirdiği oyun odaklı telefonlarla dikkatleri üzerine çeken geliştiricilerden bir tanesi.

Nubia bir süredir, "Red Magic 5G" isimli bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu telefonun Snapdragon 865'ten güç alacağı ve 144 Hz ekran tazeleme oranına sahip olan ilk oyun telefonu olacağı zaten doğrulandı. Son ortaya çıkan bilgilerse, Samsung'un LPDDR5 16 GB RAM'lerinin bu telefona hayat vereceği ve cihazın Android 10 işletim sistemiyle çalışacağı yönünde. Şimdiyse bu telefonun AnTuTu sonucu ortaya çıktı.

Nubia Başkanı Ni Fei, Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da yaptığı bir paylaşımla Nubia Red Magic 5G'nin AnTuTu skorunu ortaya koydu. Telefona yapılan tek çekirdekli ve çok çekirdekli işlem testleri sonucunda alınan puanlar, AnTuTu platformunu resmen alt üst etti.

Nubia Red Magic 5G'nin AnTuTu'dan aldığı puan

Ni Fei'nin paylaşımına göre Red Magic 5G, AnTuTu'da 633 bin 724 puan almayı başarıyor. Geçtiğimiz dönemlerde kullanıcıların hizmetine sunulan ve ses getirmeyi başaran diğer telefonların hiçbiri, Red Magic 5G'nin aldığı puana yetişememişti. Geçtiğimiz dönemlerde, Xiaomi'nin yarın duyurması beklenen Black Shark 3 Pro 5G'nin bu testler sonucunda 620 bin 925 puan aldığı iddia edilmişti. Görünüşe göre Nubia ile Xiaomi, oyun odaklı telefonları ile karşı karşıya gelecekler.

Nubia Red Magic 5G, normal koşullarda "Mobil Dünya Kongresi" kapsamında duyurulacaktı. Ancak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyanın korkulu rüyası olan Corona virüsü salgını, bu kongrenin gerçekleştirilmesinin önüne geçti. Hal böyle olunca da Nubia'nın duyurusu iptal oldu. Şirket şu an için yeni oyun telefonunu ne zaman duyuracağına dair herhangi bir açıklama yapmadı.