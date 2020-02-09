Nubia Red Magic 5G, MWC’de Tanıtılacak

Nubia Başkanı Ni Fei tarafından yapılan yeni duyuruya göre merakla beklenen oyun telefonu Nubia Red Magic 5G bu ay Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıtılacak. Başkan ayrıca yaklaşmakta olan akıllı telefonun özelliklerine işaret eden birkaç poster de paylaştı.

Uzun bir süredir 144Hz yenileme hızına sahip olacak yeni bir Nubia oyun telefonu hakkında haberler duyuyoruz. Nubia Red Magic 5G ismiyle piyasaya sürülmesi kararlaştırılan akıllı telefonun İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek olan MWC 2020'de bir aydan daha kısa bir süre içinde tanıtımının yapılacağı doğrulandı.

Nubia Red Magic 5G, bu denli hızlı yenilenen bir panele sahip olan dünyanın ilk özel oyun akıllı telefonu olacak. Ayrıca, diğer markalar maksimum 120 Hz sunduğundan, resmi olarak en pürüzsüz ekrana sahip olan telefon da olacak.

Yeni akıllı telefonun onayı Çin Sosyal Medya sitesi Weibo’da Ni Fei tarafından paylaşıldı. Başkan ayrıca telefonun yaklaşan özelliklerine işaret eden birkaç poster paylaşımında da bulundu. Telefonun arka tarafını gösteren posterde, Red Magic 5G'nin ortaya hizalanmış dikey üçlü kamera kurulumuna sahip olduğu görülürken aynı zamanda markanın 'Red Magic' etiketi ve şirket logosu da aynı kısımda bulunuyor.

Dikkat çekici dış tasarımının yanında, Nubia Red Magic'in güçlü özelliklere sahip olması da bekleniyor. Bunlar arasında 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ile birlikte bir Qualcomm Snapdragon 865 SoC sayılıyor. Bununla birlikte telefonun 64 megapiksel Sony IMX686 ana kamera lensine sahip olacağı da bilinse de henüz diğer iki lensin özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yok.

Soğutma özelliğiyle gelecek

Nubia'nın Red Magic 3S cihazının içinde bir soğutma fanı bulundurması nedeniyle çok popüler olduğunu hatırlayanlar olacaktır. Şirket yeni ürünüyle beraber artık hızlı şarj teknolojisine de soğutma özelliğini getiriyor. Red Magic 5G'nin içeriğinde, telefon bataryasının çok hızlı ısınmasını önleyecek “hava soğutmalı hızlı şarj çözümü” olması bekleniyor.

Bu yeni teknolojinin ayrıca akıllı telefonun pil ömrünü uzatmaya yardımcı olacağını da ekleyelim. Teknoloji severlerin gözü kulağı önümüzdeki günlerde yapılacak yeni duyurularda. Biz de gelecek olan yeni haberleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.