Nubia Red Magic 5G'nin Performans Testleri Ortaya Çıktı

Nubia'nın yeni çıkacak olan telefonu Red Magic 5G'nin performans testleri yayınlandı. Oyuncuların heyecanla beklediği telefonun performans sonuçları gerçekten etkileyici.

Nubia, yeni amiral gemisi telefonu olacak olan Red Magic 5G'nin lansmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu akıllı telefon, özellikleri ve dizaynıyla şimdiden dikkatleri üzerine topladı. Ayrıca Red Magic 5G,TENAA listing ve diğer sertifika sitelerinde tespit edilmiş durumda. Şu anda ise telefonun iddia edilen fotoğrafları bazı web sitelerinde yayınlanıyor.

Telefonun performans kıyaslama sitesindeki fotoğraflarına göre telefonun rengi mavi ve pembenin kombinasyonu şeklinde olacak. İddia edilen fotoğraflara göre, telefonun mavi tarafında 5G rozeti gözükmekte. Ortada bulunan siyah şeritte ise Red Magic yazısı bulunuyor. Arkada bulunan şerit küçük bir ekran gibi gözükse de aslında öyle değil.

Resimlerden ayrı olarak, performans kıyaslama sitesinde Red Magic 5G telefonu üzerinde oynanan oyunlardan toplanmış olan FPS değerleri paylaşıldı.

Telefonun canlı fotoğrafı, telefonun arka panelinde büyük bir X harfi gösteren Game Bench tarafından paylaşıldı. Telefonun sol tarafında pogo connector, kırmızı renkte alert slider ve sıcaklığı düşürmek için ventilation grill bulunmakta. Arka panelin fotoğrafı, bir LED flaş ile birlikte arka panelin ortasına yerleştirilmiş bir üçlü arka kamera kurulumu yer alacağını ortaya çıkarıyor.

TENAA listing, ayrıca telefonun sağ tarafında da ventilation grills, capacitive buttons ses tuşları ve güç tuşu bulunduğunu gösterdi.

Game Bench'in raporuna göre, Red Magic 5G Real Racing 3 oyununda 144 fps sunuyor. PUBG Mobile'ın Çin versiyonu ise 90 fps ile çalışıyor. Honor of Kings de 60 fps ile çalışmakta. Ayrıca telefonun 144 Hz ekran yenileme hızıyla gelmesi bekleniyor. Test sonuçları da oldukça etkileyici olan bu telefon oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor.

Henüz telefonun çıkış tarihi hakkında bir bilgi bulunmamakta. Daha önce telefonun Dünya Telefon Kongresi'nde tanıtılacağı yazılmıştı fakat kongrenin corona virüsü yüzünden iptal edilmesi nedeniyle telefon çıkışını gerçekleştiremedi.