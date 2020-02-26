Nubia Red Magic 5G'nin Görüntüleri ve Özellikleri Belli Oldu

Nubia’nın 144Hz ekran yenileme hızını sahip olacak oyun telefonu Nubia Red Magic 5G’nin görüntüleri ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Nubia’nın iddialı oyun telefonu Snapdragon 865 işlemci ile beraber geliyor.

ZTE bünyesinde kurulan ancak daha sonra ayrı bir şirket haline gelen Nubia’nın yeni oyuncu telefonu Red Magic 5G’nin duyurulmasına kısa bir süre kaldı. Telefonun lansmanı yaklaşırken, Red Magic 5G hakkında yeni bilgilerde gelmeye devam ediyor. Red Magic 5G’nin görüntüleri ve bazı özellikleri TENAA’da ortaya çıktı.

Nubia’dan daha önce yapılan açıklamalarla Red Magic 5G’nin ekranının 144Hz yenileme hızına sahip bir OLED panel olacağı belli olmuştu. Nubia şirket başkanı Ni Fei, telefonun 16GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olacağını da geçtiğimiz günlerde doğrulamıştı. Red Magic 5G'nin Snapdragon 865'le geleceği ise daha önce ortaya çıkan bilgiler arasındaydı.

Red Magic 5G’nin TENAA sertifikası ile telefonun 6.65 inç boyutundaki ekranının FHD+ çözünürlükte olduğu ve 168.56×78×9.75 ölçülerine sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yine TENAA sertifikası ile telefonun bataryasının da 4400mAh kapasitesinde olduğu da kesinleşti. Red Magic 5G, aynı zamanda 55w Super Charger hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Telefonun arka bölümünde üçlü bir kamera kurulumu olacağı ve IMX686 sensörlü 64MP ana kameranın olacağı da kesinleşen bilgiler arasında. Red Magic 5G, Android 10 tabanlı Redmagic OS 3.0 ile beraber kutusundan çıkacak.

Nubia, Red Magic 5G’nin ne zaman duyurulacağını henüz açıklamadı. Ancak telefon hakkında ortaya her gün daha fazla bilgi çıkıyor olması lansmanın yaklaştığını gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda Red Magic 5G ve lansman hakkında daha fazla bilginin önümüze gelmesini bekliyoruz.