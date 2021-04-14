Salt Bae pozu ile dünyaca üne kavuşan Nusret, bir restoranın duvarına çizdirdiği kendi resmini farklı restoranlarında da izinsiz bir şekilde kullandığı için telif hakkı davası ile karşı karşıya kaldı. Üstelik söz konusu davada istenen tazminat, tam tamına 5 milyon dolar.

Türkçeye “tuzlama” olarak çevirebileceğimiz Salt Bae pozu ile dünya çapında bir fenomen haline gelen Nusret Gökçe, ilginç bir telif hakkı davası ile karşı karşıya. Telif hakkı davasına konu olan “ürün” ise Gökçe’nin kendi resmi.

Aktarılan bilgilere göre Nusret Gökçe, Türkiye dışındaki ilk restoranı olan ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentindeki restoranının bir duvarına ünlü tuzlama pozunun resmini çizmesi için William Hicks ve Josephe Iurato adlı iki sanatçı ile anlaştı.

Nusret'in kendi resmini çizen sanatçılardan izinsiz kullandığı belirtiliyor

Sanatçılar, yukarıdaki fotoğrafta da görmüş olduğunuz gibi restoranın duvarına Gökçe’nin ünlü “Salt Bae” pozunu başarılı bir şekilde resmetti. Ancak Hicks’in iddiasına göre Gökçe, daha sonra bu resmi Doha, Dubai ve New York’taki restoranların duvarlarında da kullandı. Hatta duvarlarda kullanmakla kalmayıp restoranların camlarında, menülerde, peçetelerde, paket servis kutularında ve baharatlıklarda da aynı resme yer verdi.

Resmin diğer restoranlarda ve ürünlerde kendilerinden izinsiz bir şekilde kullanıldığını ifade eden Hicks ve Iurato, mahkeme belgelerine göre Nisan 2020’de eserlerin kullanımının durdurulması için Gökçe ve şirketine bildirimde bulundu ancak herhangi bir sonuç alamadı.

Konuyu yasal mercilere taşımaya karar veren iki sanatçı, Manhattan Federal Mahkemesi’ne başvurdu ve Gökçe aleyhine telif hakkı davası başlattı. Gökçe’den 5 milyon dolar yani yaklaşık 40 milyon TL tazminat talebinde bulunan iki sanatçı, eserlerinin izinsiz kullanıldığı şubeler olarak New York, Dubai, Abu Dhabi, Ankara, Etiler, Mykonos ve Bodrum Yalıkavak Marina’yı gösteriyor.