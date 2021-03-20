Nusret, Bir Tweetini NFT ile 6 Bin Dolara Sattı

Tuz ekme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan restoran işletmecisi Nusret Gökçe, bir tweetini NFT ile 6 bin dolara sattı. Nusret'in 2017 tarihli tweeti, Valuables isimli platform üzerinden satışa çıkarılmıştı.

Son dönemlerde adını sık sık duyduğumuz NFT'ye olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Blockchain teknolojisinin hayatımıza kattığı en büyük yeniliklerden biri olan NFT'ler; ister bir sanat eseri isterseniz de bir tweet, bir video, bir yorum ya da bir Instagram hikayesinin sanal ortamda satılmasına yardımcı oluyor.

Daha önce futbolcu Mesut Özil geleceğin krampon ve forma tasarımlarını, YouTuber Logan Paul Pokemon kartlarını, Elon Musk'ın eşi Grimes müzik videolarını, Twitter CEO'su Jack Dorsey ise attığı ilk tweeti NFT aracılığıyla satmıştı. Son zamanlarda önüne geçilemeyen NFT çılgınlığına katılan son ünlü ise ünlü et restoranları zincirinin sahibi Nusret Gökçe oldu.

Nusret, 2017 yılında paylaştığı bir tweeti 6 bin dolara sattı:

Posta gazetesinden Uğur Alkapar'ın haberine göre Nusret, altın kaplamalı etlerin videosunu içeren 2017 tarihli tweetini 6 bin dolara, yani yaklaşık 43 bin TL'ye sattı. Alkapar'ın, 'Bu Tweet 6 Bin Dolar' başlıklı yazısı şöyle:

"Elon Musk, Kamala Harris gibi pek çok ünlüye ait Twitter postlarının satıldığı Valuables isimli bir platformda dünyanın ilk tweet’i 2,5 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Bunun ardından Nusret Gökçe de tweet’lerinden bazılarını satılığa çıkarmıştı. Gökçe altın kaplı etlerin olduğu bir video içeren tweet’ini 6 bin dolara sattı. Diğerleri de 200 dolar ile 3 bin dolar arası alıcı bulmuş.

Satın alanların kullanıcı isimlerinde kripto para esintileri var. Yani bu işten anlayan tipler. Dijital imzalı bu tweet’lerin zamanla değerlerinin artması bekleniyor. Ama doğruyu söylemek gerekirse benim bu kadar dijitalleşen durumlara kafam pek basmıyor. Para edeceğini bilseydim daha çok tweet atardım!"

Blockchain teknolojisi ve bu teknolojinin uzantılarından biri olan NFT'lere olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Peki, siz NFT'ler ve blockchain teknolojisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.