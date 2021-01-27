Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Bağcılar'da mendil satan çocuk" olarak viral olan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında soruşturma başlattı.

Kanalında 523 bin aboneye sahip olan YouTuber Fariz’in yaklaşık üç hafta önce yayınlamış olduğu “MENDİLCİ ÇOCUĞUN BİR GÜNLÜĞÜNE HAYATINI DEĞİŞTİRMEK!” adlı video, sosyal medyada kısa sürede viral olmuş ve yüz binlerce kişi izlenmişti.

Söz konusu videoda Fariz, mendil satmakta olan bir çocuğun yanına giderek "Hiç yemek yemedim, kazandığın parayı bana verir misin?" diye soruyor, çocuk da iyi niyetli bir şekilde “Al, karnını doyur ağabey" diyerek cebindeki 10 TL’yi veriyordu.

Söz konusu videonun “Bağcılar'da mendil satan çocuk” olarak büyük ses getirmesi; Bağcılar Asayiş Şube ekipleri ve Bağcılar Kaymakamlığının de dikkatini çekti ve ekipler, ivedilikle Bağcılar'da oturan küçük çocuğun ailesine ulaştı.

Aile, kendilerinin herhangi bir maddi sıkıntıda olmadıklarını, olayın tamamen bir kurgu olduğunu ifade ederken; YouTuber Fariz'in büyük oğullarının arkadaşları olduğunu ve küçük çocuğu eğlenceli bir video çekmek için kandırdıklarını dile getirdi.

Videonun bir kurgudan ibaret olduğunun anlaşılması üzerine konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Ortada bir suç var. Valimizin de talimatlarıyla işlemleri başlatacağız. Bu tür videolar son dönemde popüler oldu belki popülerlik ve kazanç sağlıyor ama toplum vicdanını zedeliyor. Bu hassas dönemde pandemi nedeniyle insanlar sıkıntıya uğradı. Bu videoları çeken arkadaşlara sesleniyorum, bunu maddi çıkar haline getirmeyelim” şeklinde konuştu.

Ayrıca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da videonun mizansen olduğunun anlaşılması üzerine YouTuber Fariz hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında Fariz B. hakkında gözaltı kararı verdi.