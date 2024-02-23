Yapay zekâ sayesinde uçuşa geçen NVIDIA, kısa süreliğine 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak bir ilke imza attı ve bunu yapan üçüncü ABD'li şirket oldu.

Son günlerin en çok konuşulan şirketi şüphesiz NVIDIA. ABD’li teknoloji devi, birkaç gün önce gelirlerinin yıllık oranda %126, önceki yılın aynı çeyreğine oranla ise %265 artarak rekor kırdığını duyurmuştu. Bunun ardından da hisse senedinde %30'a yakın artış görmüştük. Tüm bunların nedeni, şirketin yapay zekâ tarafındaki başarılı hamleleriydi.

Şirketin hisselerindeki artış durmadan devam etti. Dev şirket, bunun sayesinde kısa süreliğine çok önemli bir eşiği geride bıraktı.

NVIDIA, kısa süreliğine 2 trilyon dolar değere ulaşarak bir ilke imza attı

The Verge tarafından alınan ekran görüntüsü

NVIDIA’nın hisse senedi değeri, bugün yaşanan dev artışın ardından 814 dolara kadar çıktı. Şirket, bunun sayesinde 2,04 trilyon dolar değere ulaşarak hem kendisi hem de yarı iletken üreticileri için bir ilke imza atmış oldu. Aynı zamanda 2 trilyon piyasa değerine ulaşan üçüncü ABD’li şirket de olmayı başardı. Diğerleri Apple ve Microsoft’tu.

NVIDIA’nın 1 trilyon dolara 30 Mayıs 2023’te ulaştığını belirtelim. Yani şirket, yalnızca 8 ayda 1 trilyon dolar daha değer kazanmış. Bu da ne kadar başarılı olduğunun bir göstergesi. Kuruluşunun 1993 olduğunu ve 1 trilyona ulaşmasının 30 yıl aldığını da ekleyelim.

NVIDIA’nın değeri şu sıralarda 1,96 trilyon dolar

NVIDIA, kısa süreliğine 2 trilyon dolar değeri geçse de devamında hisse senedinde düşüş yaşadı. Şirketin piyasa değeri, bu haberin yazıldığı sırada (23 Şubat 19.12) 1,96 trilyon dolar. Hisse senedi ise 781 dolardan işlem görüyor.

Bu düşüşe rağmen şirketin yapay zekâ konusunda attığı adımlar sayesindeki yükselişini sürdüreceğini tahmin etmek yanlış olmaz. En değerli şirketler arasında ilk üçe girip girmeyeceğini bekleyip göreceğiz.

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