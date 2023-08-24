NVIDIA, 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin mali durum raporunu paylaştı. Yapılan açıklamalar, NVIDIA'nın hem gelir hem de kârlılıkta rekor seviyeye ulaştığını gözler önüne seriyor.

GPU ve ekran kartı sektöründe dünyanın bir numarası olan NVIDIA, 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin mali durum açıklaması yaptı. Yapılan açıklamalar, NVIDIA'nın tarihi bir dönemden geçtiğini gözler önüne seriyor. Zira şirket gelirlerini de kârlılığını da rekor seviyede artırdı. Gelin hep birlikte NVIDIA'nın yaptığı açıklamalara yakından bakalım.

NVIDIA, 2023'ün ikinci çeyreğinde 13.51 milyar dolar para kazandığını açıkladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminden yüzde 101 fazlaydı. Şirket ayrıca; 2023'ün ilk çeyreğine göre de gelirlerini yüzde 88 artırdı. NVIDIA tarafından yapılan açıklama, analistlerin beklentilerinin üstündeydi. Bu arada; açıklanan rakamların NVIDIA için rekor seviye olduğunu söyleyelim.

NVIDIA'nın net kârı, yüzde 843 arttı!

NVIDIA sadece gelirlerinde rekor açıklaması yapmadı. Şirketin kârlılığı da eşine zor rastlanır seviyelerde artış gösterdi. Şirketin kârlılığı çeyrek bazda yüzde 203, yıllık bazda ise yüzde 843 artarak, 6.2 milyar dolar oldu. NVIDIA'nın geçtiğimiz yıl 0,26 dolar olarak açıklanan hisse senedi başına kârı, bu yıl 2,48 dolar olarak kayıtlara geçti. NVIDIA, gelecek dönem tahmininde hem gelirlerin hem de kârlılığın artacağını tahmin ettiğini söyledi.

Küresel PC pazarı bir süredir daralma eğiliminde. Hal böyleyken NVIDIA'nın nasıl böyle devasa rakamlar açıkladığını merak etmiş olabilirsiniz. Açıklayalım; şirket, bu yüksek gelir ile kârlılığı veri merkezleri sayesinde elde etti. Öyle ki NVIDIA'nın veri merkezi çalışmalarından elde ettiği gelir yüzde 170'in üstünde artarak, 10.32 milyar oldu. Yapay zekâ teknolojileri için kritik önem arz eden veri merkezleri, NVIDIA'nın ekmeğine yağ sürmeye devam edecek gibi görünüyor.