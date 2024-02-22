NVIDIA, bugün yepyeni bir uygulamayı kullanıma sundu. NVIDIA ismini alan ve kullanıcıların çok işine yarayacak yeni uygulama, denetim masası ve GeForce Experience'ı birleştirirken birçok özelliği tek bir yerde topluyor.

Yapay zekâ hamleleriyle gelirlerini ciddi oranda artırdığını açıklayan NVIDIA, bugün kullanıcıları çok sevindirecek bir duyuru daha yaptı. Teknoloji devi, direkt NVIDIA ismini verdiği yepyeni bir uygulamayı tanıttı.

NVIDIA, masaüstü yazılımı tarafında biraz dağınık bir durumdaydı. NVIDIA Denetim Masası, birçok temel ekran ayarlarını kontrol edebilmenizi sağlıyordu. NVIDIA GeForce Experience ise sürücü güncellemeleri, optimizasyon gibi şeyler sunuyordu. Ancak bu hizmetlerin ikisi de ayrıydı. Kullanıcılar da bundan pek memnun değildi.

NVIDIA uygulaması, kontrol paneli ile GeForce Experience’ı birleştiriyor

Bugün çıkışını yapan yeni NVIDIA uygulaması, bu sorunu ortadan kaldıracak ve denetim masası ile GeForce Experience’ı tek bir uygulamada toplayacak. Bunlar dışında diğer NVIDIA uygulamaları ve özellikleri desteğine de sahip.

Uygulamanın iyi yanlarından biri de giriş yapılmasını istememesi. Şirket, oturum açmanın opsiyonel olacağını, paketleri ve ödülleri kullanmak isteyenlerin kullanabileceğini söylüyor. NVIDIA uygulamasının şimdilik beta sürümünün yayımlandığını belirtelim. Uygulamayı indirmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Teknoloji devi, ilerleyen zamanlarda NVIDIA Denetim Masası’nın tüm özelliklerini yeni uygulamaya entegre edeceğini ifade ederken GeForce Experience ve RTX Experience’tan da GPU hız aşırtma gibi diğer özellikleri getireceğini ekliyor. Tüm özelliklerin gelmeyeceğini de belirtmek gerek. Twitch’te ve YouTube’da yayın yapma, Facebook ve YouTube’da görüntü paylaşma, Fotoğaf Modu 360 gibi özellikler yeni uygulamaya geçmeyecek. Şirket, yeterince kullanılmamalarının bunun nedeni olduğunu söylüyor.

Birleşik ekran kartı kontrol merkezi

NVIDIA uygulaması, birleşik ekran kartı kontrol merkeziyle geliyor. En iyi yanlarından biri olan bu özellik, oyun ve sürücü ayarlarının tek bir yerden kontrol edilebileceği anlamına geliyor. Şirketin yaptığı açıklama şu şekilde:

“NVIDIA App, GeForce Experience'ın Optimum Oyun Ayarları ile NVIDIA Kontrol Paneli'nin 3D ayarlarını birleşik tek arayüzde birleştirir. Burası, sürücü ayarlarını belirlerken optimizasyonların gözden geçirilebileceği veya değiştirilebileceği merkezî bir yerdir. Bu özelliği uygulamalar bazında özelleştirebilir veya tüm oyunlar ve uygulamalarda global bir profil kullanabilirsiniz.”

Geliştirilmiş sürücü bilgileri de uygulamada yer alan diğer bir özellik. Şirket, yeni sürücü sayfasında oyun desteğine ilişkin kısa açıklamaların yanı sıra “yenilikler” ve “düzeltilenler” gibi taranması kolay madde işaretlerinin de eklendiğini duyurdu. Kullanıcılar, sürücüyle ilgili şeylere tek bir menüden erişebilecek, oyun duyuruları ve sürücüyle ilişkili teknolojiler hakkında bilgi edinebilecek.

Oyun içi arayüz yeniden tasarlandı

NVIDIA, “Kullanıcı arayüzünü en sevdiğiniz oyunu oynarken veya bir uygulamayı kullanırken özelliklere hızlı erişim sağlayacak şekilde geliştirdik.” diyerek oyun içi arayüzünü de kapsamlı şekilde yeniden tasarladığını söylüyor. Kaydedilen içeriklere galeriniz üzerinden küçük görseller aracılığıyla ulaşabileceğinizi de ekliyor.

Bunlara ek olarak performans izlemenin de yeni bir istatistik arayüzü ile geliştirildiği belirtildi: “Oyuncular artık HUD'un kapladığı alanı en aza indirecek seçeneklerle oyun oturumları sırasında performans arayüzünün nasıl görüntüleneceğini özelleştirebilir. Ek olarak artık oyun oturumları sırasında hangi performans ölçümlerini görmek istediklerini de özelleştirebilirler. Performans izleme istatistiklerini açıp kapamak için Alt + R tuşlarına basmanız yeterlidir.”

Yapay zekâ filtreleri

NVIDIA uygulaması, yapay zekâ özellikleriyle de gelecek. RTX Dinamik Titreşim isimli yeni filtre, görsel netliği artırarak daha iyi bir deneyim sunacak. Denetim masasının çok sevilen “Dijital Titreşim” özelliğini geliştiren bu yeni Freestyle filtresi, kaliteyi korurken renklerin daha fazla öne çıkmasını sağlıyor. Bir örneğini yukarıdan görebilirsiniz.