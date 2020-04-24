NVIDIA, geçtiğimiz haftalarda iptal edilen ve çevrimiçi olacağı açıklanan GTC etkinliğinin tarihini heyecan verici bir şekilde açıkladı. Şirket, paylaştığı açıklamada yeni mimarisi Ampere'e atıfta bulundu.

Bundan birkaç hafta önce NVIDIA, GTC Teknoloji Konferansı’nı koronavirüs nedeniyle ertelediğini, etkinliğin çevrimiçi olarak düzenleneceğini açıklamıştı. İşte bu açıklamanın üstünden haftalar geçtikten sonra şirket, çevrimiçi GTC etkinliğinin düzenleneceği tarihi duyurdu.

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre GTC 2020 etkinliği, 14 Mayıs 2020'de düzenlenecek. NVIDIA’nın yeni nesil ekran kartlarını ve teknolojilerini göreceğimiz etkinlik için heyecanlı olsak da şirket, bugün yaptığı açıklamada bizi daha da heyecanlandıran bir detay paylaştı.

NVIDIA, yeni mimarisi hakkında ipucu verdi:

NVIDIA tarafından yapılan açıklamada çevrimiçi GTC 2020 etkinliğinin tarihiyle birlikte bu etkinlikte ne beklememiz gerektiğine dair de bir detaya yer verildi. Şirket, paylaştığı yazıda ‘Get Amped (Heyecanlanın)’ şeklinde bir ibareye yer verdi. NVIDIA’nın paylaştığı bu söz öbeği, tek başına incelendiğinde hiçbir anlam ifade etmese de aslında bu öbeğin altında büyük bir ipucu yatıyordu.

NVIDIA’nın 'Get Amped' paylaşımı, birçok kişiye göre şirketin yeni grafik kartı mimarisi olacak ‘Ampere’ kod adlı yeni mimariye bir atıftı. Yeni mimarisini tanıtmak isteyen NVIDIA, bu etkinliği iptal etmemek için elinden gelen her şeyi yapmış ancak sonunda etkinliği iptal etmişti. İşte bu nedenle şirket, herkesi heyecanlandıran böyle bir paylaşımda bulundu.

Tabii NVIDIA, Ampere isimli kod adlı mimarisine atıfta bulunmuş olmasına rağmen bu mimarinin ismini her an değiştirebilir. Dolayısıyla etkinlik süresince Ampere isimli bir mimari duymayabiliriz ancak şu anda bahsi geçen yeni mimarinin kod adının ‘Ampere’ olduğunu unutmamak gerekiyor.

NVIDIA’nın çevrimiçi düzenlenecek GTC 2020 etkinliği, YouTube üzerinden canlı bir şekilde izlenebilecek. Etkinlik süresince NVIDIA’nın yapay zekâ, derin öğrenme, otonom araçlar, robotik bilimi ve grafik donanımları anlamında elde ettiği gelişmeler ve geliştirdiği yeni teknolojiler tanıtılacak.