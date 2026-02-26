NVIDIA, 3 ayda 68 milyar dolar kazandığını açıkladı

NVIDIA, son çeyrekte gelirini yıllık %73 artırarak 68 milyar dolar seviyesine taşıdı. Gelirin 62 milyar doları veri merkezlerinden gelirken CEO Jensen Huang, “AI dünyasında compute artık doğrudan gelir” dedi.

NVIDIA finansal sonuçlarını açıkladı ve yine ezber bozdu. Şirket, son çeyrekte tam 68 milyar dolar gelir elde etti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73’lük devasa bir artış anlamına geliyor. Kısacası yapay zekâ trenine en erken binen şirketlerden biri, yoluna tam gaz devam ediyor.

Daha da dikkat çekici olan kısım ise gelirin kaynağı. 68 milyar doların yaklaşık 62 milyar doları veri merkezi tarafında geldi. Bu gelirin 51 milyar doları doğrudan hesaplama (GPU) ürünlerinden, 11 milyar doları ise NVLink gibi ağ teknolojilerinden oluşuyor. Yıl geneline baktığımızda ise NVIDIA’nın toplam geliri 215 milyar doları aşmış durumda.

Jensen Huang: “Compute Artık Doğrudan Para Demek”

CEO Jensen Huang, yatırımcı toplantısında oldukça net konuştu. Ona göre dünyadaki “token” talebi üstel şekilde artıyor. Hatta bulut tarafında 6 yıllık eski GPU’ların bile tamamen dolu olduğunu ve fiyatların yükseldiğini söyledi. Bu da AI tarafında talebin hâlâ doymadığını gösteriyor.

Son dönemde teknoloji devlerinin milyarlarca dolarlık sermaye harcamaları (capex) eleştiri konusu olmuştu. “Bu kadar yatırım sürdürülebilir mi?” sorusu sıkça soruluyor. Huang’ın cevabı ise net: “AI dünyasında compute = gelir.” Yani veri merkezlerine yapılan yatırım, doğrudan gelir üretme potansiyeli taşıyor. NVIDIA’ya göre sektör artık kârlı “token üretimi” aşamasına geçmiş durumda.

Çin Geliri Hâlâ Sıfır, OpenAI Yatırımı Belirsiz

NVIDIA’nın açıkladığı sonuçlarda dikkat çeken bir diğer nokta ise Çin gelirlerinin bulunmaması oldu. ABD’nin ihracat kısıtlamalarında yumuşama sinyalleri gelse de CFO Colette Kress, Çin’e onaylanan sınırlı H200 sevkiyatlarının henüz gelire dönüşmediğini ve ithalat sürecinin belirsiz olduğunu söyledi.

Öte yandan NVIDIA’nın OpenAI’ye 30 milyar dolarlık yatırım yapacağı iddiaları da gündemde. Jensen Huang, “Anlaşmaya yakınız” ifadelerini kullandı. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan resmi bildirimlerde yatırımın gerçekleşeceğine dair hiçbir garanti olmadığı özellikle vurgulandı. NVIDIA ayrıca Anthropic, Meta ve Elon Musk’ın xAI girişimiyle olan iş birliklerine de dikkat çekti.