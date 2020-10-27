Geçtiğimiz haftalarda yeni ekran kartı serisini tanıtan NVIDIA, son gelen bilgiye göre RTX 3080 ve 3090 arasında bir model üzerinde çalışıyor. Muhtemelen 3080 Ti olarak karşımıza çıkacak bu model, paylaşılan bilgiye göre 9.984 CUDA çekirdeğine ev sahipliği yapacak.

NVIDIA, geçtiğimiz haftalarda yeni ekran kartı serisi GeForce RTX 3000'i tanıtmıştı. Yeni serinin bir önceki nesle göre neredeyse iki kat daha iyi performans sunduğu söyleniyordu. NVIDIA'nın kanıtlanan bu iddiasına rağmen ekran kartları, performansa göre fazlasıyla uygun bir fiyatla piyasaya sürülmüştü.

NVIDIA, yeni ekran kartı serisinde yalnızca 3 üyeye yer vermiş olsa da bu durum elbette hep böyle olmayacaktı. Seriye yeni üyelerin eklenmesini sabırsızlıkla beklerken Twitter'da 'kopite7kimi4virgil' isimli bir kullanıcı, heyecan verici bir paylaşım yaptı. Kullanıcı, NVIDIA'nın GeForce RTX 3080 Ti üzerinde çalıştığını belirtti.

NVIDIA, ara bir model üzerinde çalışıyor:

Bahsettiğimiz kullanıcı, NVIDIA GeForce RTX 3000 serisinin birkaç özelliğini aylar öncesinden doğru bir şekilde paylaşmıştı. NVIDIA'nın RTX 3080 Ti üzerinde çalıştığını belirten kullanıcı, ekran kartına dair bazı özellikleri de paylaştı. Paylaşıma göre yeni ekran kartı, GA102-250-A1 isimli çipe ev sahipliği yapacak.

GA102 tabanlı olacağı söylenen ekran kartı, kullanıcının paylaşımına göre 384 bit GDDR6X hafızaya sahip olacak. Yani ekran kartı ya 12 GB ya da 24 GB'lık bir ekran kartı olarak önümüze gelecek. Paylaşımda yer alan bir başka detaya göreyse RTX 3080 Ti, 9.984 CUDA çekirdeğine ev sahipliği yapacak.

Paylaşılan özelliklerden anladığımız kadarıyla NVIDIA, GeForce RTX 3080'den daha güçlü ancak RTX 3090'la rekabet edemeyecek ara bir ekran kartı geliştiriyor. Şirketin yeni ekran kartını ne zaman tanıtacağı, ne zaman piyasaya süreceği ve fiyatının ne düzeyde olacağı gibi sorularsa şu anlık yanıtsız kalıyor.

NVIDIA, hâlihazırda piyasaya sürdüğü RTX 3070, RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartlarıyla büyük bir stok sorunu yaşamıştı. Dünya çapında herkesin ilgisini çeken ekran kartlarının fiyatları uygun düzeyde olunca stoklar, ekran kartları satışa çıktığı dakika itibariyle bitmişti. Şanslı olanlar ekran kartlarına kavuşmuşlardı.