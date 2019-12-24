NVIDIA CEO’su Jensen Huang, GTC Çin 2019 konferansında GeForce RTX ekran kartlarının Xbox Series X ve PlayStation 5 konsollarından çok daha hızlı olduğunu gösterdi.

GTC Çin 2019 konferansındaki sunum sırasında NVIDIA CEO’su, GeForce GTX ekran kartlı oyun dizüstü bilgisayarı ile GeForce RTX ekran kartlı yeni bir dizüstü bilgisayar arasında bir karşılaştırma yaptı. İki dizüstü bilgisayarı karşılaştırmanın en önemli noktası, dizüstü oyun pazarında devrim yaratan Max-Q teknolojisini sergilemekti.

Eski oyun bilgisayarları, güç ayarları kısmında farklı seçenekler sunarak daha iyi ve daha yüksek bir pil ömrü sağlıyordu fakat son zamanlarda sadece performansa odaklanan grafik üreticisi, bu seçeneklerde azaltmaya gitti.

GeForce RTX 2080, konsollardan daha güçlü:

Sunum, GeForce GTX 980M’ye sahip bir Lenovo Y900 Gaming dizüstü bilgisayarı ile GeForce RTX 2080 Max-Q grafik kartıyla donatılmış Lenovo Y740 Gaming dizüstü bilgisayarını karşılaştırıyordu.

Sunumda iki dizüstü bilgisayarın boyutlarını ve ağırlıklarını listelemenin ve karşılaştırmanın yanı sıra NVIDIA, GeForce RTX 2080 Max-Q destekli bilgisayarın 2020’de piyasaya çıkması beklenen yeni nesil konsollardan daha hızlı olduğunu belirtti.

Güçlü bir Xbox konsolu:

Bu ayın başında Microsoft, en yeni oyun konsolu Xbox Series X’i duyurdu. Xbox One X’ten daha iyi özelliklere sahip olan konsol; 120 FPS, 4K 60 FPS ve 8K görüntü desteği seçenekleri sunuyor.

Konsol, AMD’nin şu anda özellikleri tam bilinmeyen RDNA ekran kartını ve Zen 2 işlemcisini içeriyor. Şu an da AMD’nin en hızlı grafik kartı olan RX 5700 XT olarak bilinen ekran kartının daha da geliştirilip eksiklikleri giderilmiş hâlinin yeni konsolda olacağı düşünülüyor.

Yeni konsollar GeForce RTX 2070’ten güçlü:

GeForce RTX 2080 Max-Q'nun bir oyun dizüstü bilgisayarında bulabileceğiniz en iyi ekran kartı olduğu söyleniyor. Max-Q olmayan seriler daha da hızlı fakat yüksek güç girişi ve termal gereksinimleri nedeniyle en iyi ekran kartı Max-Q denilebilir.

Ekran kartı performansı açısından yeni nesil konsollar, Radeon RX 5700 XT'den güçlü ise bu konsolların aynı zamanda bu ekran kartıyla eşit derece olan GeForce RTX 2070’ten de daha güçlü olduğu anlaşılabilir.