NVIDIA'nın yeni Blackwell yapay zekâ çiplerinin ısınma sorunu olduğu iddia edildi.

NVIDIA'nın yeni yapay zekâ çipleri olan Blackwell çiplerin gelişim süreci çok da istenilen gibi gitmiyor. Daha önce çıkışı ertelenen çiplerin şimdi de sunucularda ısınma sorunu yaşadığı iddia edildi. Bu durumun bazı müşterilerde yeni veri merkezlerini zamanında açıp kullanıma alma konusunda endişe yarattığı belirtildi.

Konuya yakın olan kaynaklara göre Blackwell grafik işlem birimleri, 72 birimi bir arada barındırması için üretilen sunucu raflarına takıldıklarında aşırı ısınma sorunu yaşıyor.

NVIDIA, sunucu tasarımlarının değiştirilmesini istemiş

Konuya yakın olan kaynaklara göre NVIDIA, aşırı ısınma sorununu çözmek üzere tedarikçilerinden sunucu rafı tasarımlarını değiştirmelerini birkaç defa talep etti. Ayrıca NVIDIA çalışanlarının da bu sorunun çözülmesi için çalıştığı ve hem müşterileri hem de tedarikçileri konu hakkında bilgilendirdikleri ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak Reuters'a açıklama yapan bir NVIDIA sözcüsü, "NVIDIA, önde gelen bulut servis sağlayıcılar ile mühendislik ekibimizin ve süreçlerimizde birlikte çalışıyoruz. Farklı mühendislik yaklaşımları normal ve beklenen bir şey." açıklamasında bulundu.

NVIDIA, Blackwell çiplerini mart ayında tanıtmış ve gecikmeler yaşanmadan önce bu çiplerin yaz aylarında çıkacağı ifade edilmişti. NVIDIA'nın Blackwell çipleri bir önceki nesil çiplerden daha farklı bir yapıya sahip ve sohbet botlarının cevap vermesi gibi görevlerde 30 kat daha hızlı reaksiyon veriyor.