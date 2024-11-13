SoftBank, NVIDIA'nın Blackwell çipleriyle yapay zekâ süper bilgisayarı kurma planlarını açıkladı. Yeni projeyle teknolojiye büyük bir katkı sağlayabilmeyi hedefliyor.

SoftBank, Japonya’daki en güçlü yapay zekâ süper bilgisayarını inşa etmek için NVIDIA’nın yeni Blackwell çiplerini kullanmayı planlıyor.

SoftBank’ın telekomünikasyon birimi, NVIDIA’nın DGX B200 ürününe dayalı bir süper bilgisayar kurmayı hedeflediği doğrulandı.

SoftBank’ın yeni hamlesi

Planlanan bu süper bilgisayar AI hızlandırıcı çiplerle güçlendirilmiş bilgisayar işlemcilerinden oluşacak ve Japonya’daki yerel hizmetlerin desteklenmesine katkı sağlayacak. Aynı zamanda daha gelişmiş Grace Blackwell çiplerinin kullanılacağı ikinci bir süper bilgisayarın inşa edilmesi de planlar dahilinde.

NVIDIA’nın yeni çipleri, teknoloji sektöründe büyük talep görüyor. Bu çipler, büyük veri setleriyle çalışan yapay zekâ modellerini geliştirmek için önemli bir araç haline geldi. SoftBank, 2019’da NVIDIA’dan %4.9 oranında hisse almıştı ve şu anda bu yeni çiplerin tedarikinde öncelikli bir konumda yer alıyor.

SoftBank’ın kurucusu Masayoshi Son, yapay zekâ yatırımlarına büyük bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Şirket son dönemde artan teknoloji değerlemeleriyle kar elde ettiğini duyurmuştu. SoftBank’ın, yapay zekâ alanındaki yatırımlarını daha da güçlendirme çabaları ise açıkça görülüyor diyebiliriz.