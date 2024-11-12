NVIDIA, RTX 50 serisi için üretim sürecine geçti. RTX 40 serisinin sonuna yaklaşılırken yeni GPU'lar oyunculara önemli bir güncelleme sunacak.

NVIDIA, üretim hattındaki tüm kaynakları yeni nesil GeForce RTX 50 “Blackwell” GPU’larına yönlendirdi. Bu değişiklikle birlikte RTX 40 “Ada” serisi üretimin sonlarına yaklaşıyor.

NVIDIA'nın üretim hatları artık tamamen yeni nesil GeForce RTX 50 "Blackwell" GPU'larına odaklanmış durumda. Özellikle RTX 4090 gibi amiral gemisi modelleri artık üretimden kaldırılmışken, sınırlı sayıda üretimle devam eden bazı ürünler mevcut.

RTX 40 serisinin sonu

Ocak ayında tanıtılması beklenen RTX 50 serisi, RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 modelleriyle gelecek. Üretimin hızla ilerlemesiyle birlikte bu yeni GPU’lar oyunculara önemli bir güncelleme sunacak. RTX 40 serisinin üretim döngüsünün sonuna gelindiği açıklanırken üretim hattı tamamen RTX 50 serisine kaydırıldı. Bu durum RTX 40 serisi GPU’larının envanter temizleme sürecine girdiği ve yalnızca sınırlı üretimle devam edeceği anlamına geliyor. RTX 40 serisinin özellikle orta ve üst düzey modellerinin üretimi sona eriyor, ancak AD107 gibi giriş seviyesi modellerin üretimi, dizüstü bilgisayar ve bütçe segmentinde talep gördüğü için sınırlı bir süre daha devam edecek.

NVIDIA, RTX 40 serisindeki stoklarını tükenene kadar perakendecilere büyük indirimler yapmayı planlıyor. 2025 yılına kadar yeni nesil GPU’lar için tasarımlar üzerinde çalışmalar devam edecek. GeForce RTX 50 serisinin büyük lansmanı ise birkaç ay içinde CES’te yapılacak.