NVIDIA'nın CES 2026’da Oyun Alanında Yaptığı Tüm Duyurular: DLSS 4.5, G-SYNC Pulsar ve Dahası...

NVIDIA, CES 2026'da yapay zekâ ve otomobil alanındaki yeniliklerinin yanı sıra oyun sektörünü de etkileyen bir dizi yeni teknolojisini tanıttı.

NVIDIA, CES 2026 fuarında oyuncular ve içerik üreticileri için görsel deneyimi baştan aşağı değiştirecek bir dizi devrimsel teknolojiyi sahneye çıkardı.

Şirketin duyuruları, oyun performansını artıran yeni nesil işleme tekniklerinden, monitör teknolojilerine ve yapay zekâ destekli video üretimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

DLSS 4.5 ve 6X Multi Frame Generation

NVIDIA, oyun grafiklerinde performansı ve kaliteyi artıran yapay zekâ teknolojisinin en yeni sürümü olan DLSS 4.5'i resmen duyurdu. Bu yeni sürüm, özellikle "Yol İzleme" (Path Tracing) teknolojisinin standartlaşması adına kritik bir rol üstleniyor.

6X Multi-Frame Generation : DLSS 4.5, Süper Çözünürlük (Super Resolution), Kare Oluşturma (Frame Generation) ve Işın Yeniden Oluşturma (Ray Reconstruction) teknolojilerini tek bir potada eritiyor. Bu birleşim sayesinde, oyunlarda 4 kata kadar daha yüksek performans elde edilirken görüntü kalitesinden ödün verilmiyor.

: DLSS 4.5, Süper Çözünürlük (Super Resolution), Kare Oluşturma (Frame Generation) ve Işın Yeniden Oluşturma (Ray Reconstruction) teknolojilerini tek bir potada eritiyor. Bu birleşim sayesinde, oyunlarda 4 kata kadar daha yüksek performans elde edilirken görüntü kalitesinden ödün verilmiyor. Gerçekçi Işıklandırma: Yeni sürüm, oyun dünyalarındaki ışık, gölge ve yansımaların fiziksel olarak en doğru şekilde simüle edilmesini sağlayan Path Tracing teknolojisini daha erişilebilir hâle getiriyor.

G-SYNC Pulsar

Rekabetçi oyuncular için en dikkat çekici duyurulardan biri G-SYNC Pulsar teknolojisinin tanıtımı oldu. NVIDIA bu teknolojiyi, monitör tarihinin en büyük ilerlemelerinden biri olarak nitelendiriyor.

G-SYNC Pulsar, bugüne kadar bir arada kullanılması zor olan iki teknoloji olan Değişken Tazeleme Hızı (VRR) ve Strobing'i birleştiriyor.

Bu teknoloji sayesinde, oyunlardaki hızlı kamera hareketleri sırasında oluşan bulanıklık (motion blur) ortadan kaldırılıyor. Sonuç olarak, oyunculara 4 kat daha fazla etkili hareket netliği (effective motion clarity) sunuluyor. Bu, özellikle FPS oyunlarında hedef takibini kolaylaştıracak pürüzsüz ve yırtılmasız bir görüntü anlamına geliyor.

RTX AI Garage

NVIDIA, RTX ekran kartına sahip kullanıcıların, bilgisayarlarını kişisel bir yapay zekâ stüdyosuna dönüştürebilecekleri RTX AI Garage platformunu ve yeni modelleri tanıttı.

NVIDIA, Wan.AI'nin Wan 2.2 ve Lightricks'in LTX-2 modellerini optimize ederek kullanıma sundu. Bu modeller, metinden videoya (text-to-video) ve resimden videoya (image-to-video) dönüşüm yapabiliyor. En büyük yenilik ise bu işlemlerin bulut sunucularına ihtiyaç duymadan, doğrudan kullanıcının RTX donanımı üzerinde yerel olarak çalışabilmesi.

Kullanıcılar ayrıca popüler arayüz ComfyUI üzerinden bu modelleri kullanarak 4K çözünürlüğünde videoları, önceki nesil yöntemlere göre 2 kat daha hızlı oluşturabiliyor.

GeForce NOW'a Linux ve Amazon Fire TV desteği

Bulut oyunculuğu servisi GeForce NOW, erişim ağını genişleterek daha fazla platformda yüksek kaliteli oyun deneyimi sunmaya başlıyor.

Servis artık Linux tabanlı bilgisayarlar ve Amazon Fire TV cihazları için yerel uygulama desteği sunuyor. Bu hamle, özellikle oturma odasında konsol kalitesinde oyun oynamak isteyen kullanıcılar ve Linux topluluğu için büyük bir adım.

Peki sizi en çok heyecanlandıran NVIDIA duyurusu hangisi oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.