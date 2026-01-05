[Ocak 2026] Bu Ay Çıkacak Tüm Yeni Oyunlar

Ocak ayı geçen aylara kıyasla oyunlar bakımından pek de dolu dolu değil ama bu ay da birçok yapımın piyasaya sürüldüğünü göreceğiz. Gelin bu oyunlara birlikte göz atalım.

2025 yılı oyun dünyası için dolu dolu bir yıl olarak geçti. Şimdiye kadar birçok başarılı oyunun yıl içinde çıkışına şahit olduk. 2026 yılına girmemizle birlikte yeni oyunlar nispeten durgunlaşsa da Ocak 2026'da da bizleri bir dizi yeni oyun bekliyor.

Peki bu ay hangi oyunları oynayacağız? Bizleri hangi oyunlar bekliyor? Bu içeriğimizde Ocak 2026 boyunca piyasaya sürülecek oyunlara bakıyoruz.

Ocak 2026'da çıkacak oyunlar

Code Violet (PS5) – 10 Ocak

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch 2) – 15 Ocak

BrokenLore: Unfollow / BrokenLore: Ascend (PS5) – 16 Ocak

Mio: Memories in Orbit (PC, Xbox Series S/X, PS5, Nintendo Switch) – 20 Ocak

Dynasty Warriors: Origins (Nintendo Switch 2) – 22 Ocak

Final Fantasy VII Remake Intergrade (Nintendo Switch 2) – 22 Ocak

Highguard (PC, Xbox Series S/X, PS5) – 27 Ocak

Kyouran Makaism (PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2) – 29 Ocak

Cairn (PC, PS5) – 29 Ocak

Dispatch (Nintendo Switch, Nintendo Switch 2) - 29 Ocak

Code Vein 2 (PC, Xbox Series S/X, PS5) – 30 Ocak

Code Violet

TeamKill Media tarafından geliştirilen bu oyun, dinozorlar ve genetik olarak mutasyona uğramış deneylerle dolu bir tesiste geçen, üçüncü şahıs kamera açısına sahip bir bilim kurgu ve hayatta kalma-korku oyunudur.

Oyuncular, zamanından koparılan Violet Sinclair karakterini yöneterek Aion Biyomühendislik Kompleksi'ndeki karanlık sırları çözmeye ve hayatta kalmaya çalışırlar. Oyun, klasik hayatta kalma korku ögelerini (sınırlı envanter, bulmacalar) modern Unreal Engine 5 teknolojisiyle birleştiriyor.

Platform : PS5

Çıkış Tarihi: 10 Ocak 2026

Cairn

Furi ve Haven'ın yapımcıları The Game Bakers tarafından geliştirilen bu "hayatta kalma-tırmanış" oyunu, tırmanış mekaniklerini son derece gerçekçi bir simülasyonla sunmayı hedefliyor.

Oyuncular, profesyonel dağcı Aava rolünde, daha önce hiç zirvesine ulaşılamamış ölümcül Kami Dağı'na tırmanmaya çalışıyor. Sadece doğru rotayı bulmak değil; dayanıklılığı, ekipmanı (piton çivileri vb.) ve kaynakları yönetmek de hayati önem taşıyor.

Platform : PS5, PC

Çıkış Tarihi: 29 Ocak 2026

Code Vein 2

Bandai Namco'nun sevilen anime tarzı "Souls-like" aksiyon RPG oyununun bu devam halkası, ilk oyundan yaklaşık 100 yıl sonrasını ve aynı zamanda geçmişi konu alan iki zamanlı bir hikâye sunuyor.

Oyuncular bir "Revenant Hunter" olarak, zamanı aşma gücüne sahip Lou adlı yeni bir karakterle iş birliği yaparak yaklaşan bir felaketi önlemeye çalışacaklar. Yeni "Forma" yetenekleri, geliştirilmiş partner sistemi ve motosikletle keşif gibi yenilikler de mevcut.

Platform : PS5, Xbox Series X/S, PC

Çıkış Tarihi: 30 Ocak 2026

