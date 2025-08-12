NVIDIA, yeni Cosmos dünya modellerini tanıttı. Bu modeller, robotik ve yapay zekâ ajanlarına yeni yetenekler kazandıracak.

Özellikle çipleriyle yapay zekâ alanında en başarılı firmalardan biri olan NVIDIA, şimdi de bu konuda yepyeni duyurularla karşımıza çıktı. ABD merkezli teknoloji devi, yeni dünya yapay zekâ modellerini ve robotik teknolojileri geliştiricileri için altyapı sistemlerini resmen duyurdu.

Bu duyurulardan en çok öne çıkan Cosmos Reason isimli yapay zekâ modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bu 7 milyar parametreli akıl yürütme, görsel ve dil modeli, yapay zekâ uygulamalarında ve robotlarda kullanılabilecek.

Robotlara ve yapay zekâ ajanlarına gelişmiş yetenekler kazandıracak

Cosmos serisi altında tanıtılan tek ürün Reason değil. Ona ek olarak şirket, Cosmos Transfer modellerini de tanıttı. Cosmos Transfer-2 isimli model, 3 boyutlu simülasyon sahnelerinden ya da uzamsal kontrol girdilerinden elde edilen sentetik veri üretimini hızlandırma yeteneğine sahip.

Daha basitçe anlatacak olursak duyurulan Cosmos dünya modelleri, sentetik metin, görüntü ve video veri kümeleri oluşturabilecek. Bu veriler de robotlar ve yapay zekâ ajanlarını eğitmede kullanılacak. Örneğin Cosmos Reason, hafızası ve fizik anlayışı sayesinde robotların akıl yürütmesine yardımcı olacak. Böylece bir sonraki adımında neler yapabileceği konusunda akıl yürütebilecek ve planlama yapabilecekler.

Son olarak şirket, geliştiricilerin sensör verilerini kullanarak gerçek dünyayı 3 boyutlu olarak simüle etmelerine olanak tanıyan bir görselleştirme tekniği içeren sinirsel sistemler de tanıttı. Bu sistem, açık kaynaklı simülatör olan CARLA’ya entegre edilecek ve sanal dünyalar oluşturmada kullanılacak.