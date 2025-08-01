NVIDIA, bazı GTX serisi ekran kartlarına vereceği desteği keseceğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bu ekran kartları, yakında özellik güncellemesi almayacaklar. İşte NVIDIA'nın külüstür ilan ettiği ekran kartı modelleri...

Ekran kartı sektörünün bir numarası NVIDIA'dan önemli bir açıklama geldi. Şirket, bazı ekran kartları için verdiği desteği sonlandıracağını açıkladı. NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre çok yakında en az 20 ekran kartı modeli, resmî olarak destek almayacak. Bu ekran kartlarnı artık külüstür olarak yorumlayabiliriz...

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda GTX serisi ekran kartlarının artık güncellenmeyeceğini görüyoruz. Bu durum, en çok da yeni oyunlar için sıkıntı yaratacak. Çünkü şirket, söz konusu ekran kartı modellerini yeni oyunlar için optimize etmeyecek. Hâl böyle olunca oyuncular, yeni oyunlar oynamak istediklerinde bazı sorunlarla karşılaşacaklar.

İşte NVIDIA'nın destek vermeyi bırakacağı ekran kartı modelleri:

GTX 1050

GTX 1050 Ti

GTX 1060

GTX 1070

GTX 1070 Ti

GTX 1080

GTX 1080 Ti

GTX 950

GTX 960

GTX 970

GTX 980

GTX 980 Ti

GTX 745

GTX 750

GTX 750 Ti

GTX 760

GTX 760 Ti

GTX 770

GTX 780

GTX 780 Ti

Yukarıdaki listede de görebileceğiniz üzere NVIDIA, GeForce 10, 9 ve 7 serisi ekran kartlarına verdiği desteği sonlandıracak. Hemen şunu belirtelim; bu serilerden en yenisi olan GTX 10 serisi ekran kartları 2016 yılında duyurulmuştu.

2028 yılına kadar ekran kartınızı yenileyin!

NVIDIA'nın bundan sonraki yol haritası şu şekilde olacak: Ekim ayında tüm ekran kartları için son büyük güncelleme yayımlanacak. Bundan sonraki süreçte ise 3 aylık periyotlarda sadece güvenlik güncellemeleri yayımlanacak. 2028 yılına geldiğimizde ise NVIDIA, yukarıda bahsettiğimiz ekran kartlarına ilişkin tüm çalışmaları bırakacak. Bu ekran kartı modelleri, artık tamamen kendi kaderlerine terk edilmiş olacaklar.