Ekran kartı sektörünün bir numarası NVIDIA'dan önemli bir açıklama geldi. Şirket, bazı ekran kartları için verdiği desteği sonlandıracağını açıkladı. NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre çok yakında en az 20 ekran kartı modeli, resmî olarak destek almayacak. Bu ekran kartlarnı artık külüstür olarak yorumlayabiliriz...
NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda GTX serisi ekran kartlarının artık güncellenmeyeceğini görüyoruz. Bu durum, en çok da yeni oyunlar için sıkıntı yaratacak. Çünkü şirket, söz konusu ekran kartı modellerini yeni oyunlar için optimize etmeyecek. Hâl böyle olunca oyuncular, yeni oyunlar oynamak istediklerinde bazı sorunlarla karşılaşacaklar.
İşte NVIDIA'nın destek vermeyi bırakacağı ekran kartı modelleri:
- GTX 1050
- GTX 1050 Ti
- GTX 1060
- GTX 1070
- GTX 1070 Ti
- GTX 1080
- GTX 1080 Ti
- GTX 950
- GTX 960
- GTX 970
- GTX 980
- GTX 980 Ti
- GTX 745
- GTX 750
- GTX 750 Ti
- GTX 760
- GTX 760 Ti
- GTX 770
- GTX 780
- GTX 780 Ti
Yukarıdaki listede de görebileceğiniz üzere NVIDIA, GeForce 10, 9 ve 7 serisi ekran kartlarına verdiği desteği sonlandıracak. Hemen şunu belirtelim; bu serilerden en yenisi olan GTX 10 serisi ekran kartları 2016 yılında duyurulmuştu.
2028 yılına kadar ekran kartınızı yenileyin!
NVIDIA'nın bundan sonraki yol haritası şu şekilde olacak: Ekim ayında tüm ekran kartları için son büyük güncelleme yayımlanacak. Bundan sonraki süreçte ise 3 aylık periyotlarda sadece güvenlik güncellemeleri yayımlanacak. 2028 yılına geldiğimizde ise NVIDIA, yukarıda bahsettiğimiz ekran kartlarına ilişkin tüm çalışmaları bırakacak. Bu ekran kartı modelleri, artık tamamen kendi kaderlerine terk edilmiş olacaklar.