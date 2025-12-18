NVIDIA'nın 2026'da Ekran Kartı Üretimini %40 Düşüreceği İddia Edildi

Teknoloji dünyasında yaşanan RAM krizi, NVIDIA'yı da vurdu. Şirketin, VRAM tedarik sorunları nedeniyle GPU üretimini 2026'da %40 azaltacağı iddia edildi.

Son birkaç aydır teknoloji dünyası yaşanan bellek kriziyle çalkalanıyordu. Öyle ki yapay zekâ için oluşan inanılmaz yüksek talep nedeniyle RAM fiyatlarına devasa zamlar gelmişti. Hâliyle de bu durumun bilgisayarlardan telefonlara kadar tüm ürünleri etkilemesi bekleniyordu. Birçok şirketin, ürünlerine zam yapacağı haberleri gelmeye başlamıştı.

Şimdi ise dünyanın en büyük donanım üretcilerinden olan NVIDIA’dan böyle bir haber geldi. 4,1 trilyon dolar ile dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan firmanın ekran kartı üretimini ciddi oranda düşüreceği öne sürüldü.

GPU üretimin i%40 azaltmayı planlıyor

Çin’den gelen iddiaya göre NVIDIA, 2026 yılının ilk yarısında GPU üretimini önceki yılın aynı dönemine kıyasla** %40’a kadar çıkan oranda azaltmayı** planlıyor. Bu azaltmanın da RAM krizi nedeniyle oluşan VRAM tedarik sorunları nedeniyle olduğu belirtiliyor. Yani krizin tüm sektörü etkilediğini düşünürsek bu gelişme pek şaşırtıcı değil.

Ancak tamamen kötü bir haber olmadığını da belirtmeden geçmeyelim. Öyle ki şu anda özellikle RTX 50 serisi kartlarda bir kıtlık yok. NVIDIA, 5080 ve 5090 dışındaki 5050, 5060 ve 5070 GPU’ların üretimini ciddi oranda artırmıştı. Yani stokta bir hayli fazla ekran kartı var. Stoğun fazlalığı üretimin düşmesine rağmen bir süre ekran kartı kıtlığı görmeyebiliriz.

Bu gelişme, RAM krizinin tüm teknoloji sektörünü ne kadar ciddi etkilediğinin bir göstergesi. AMD’den gelen haberlerde şirketin GPU’larına zam yapacağı ifade edilmişti. Lenovo, Dell gibi şirketler ise bilgisayar fiyatlarını artıracaklarını açıklamışlardı. Bu tarz haberlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.