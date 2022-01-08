Dünyanın önde gelen ekran kartı üreticilerinden Nvidia, 5-8 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen CES 2022’de üç ekran kartı modelinin güncellenen versiyonlarını tanıttı.

Las Vegas’ta gerçekleştirilen dünyanın en büyük teknoloji fuarı; Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) bugün bitti. Onlarca sektörden binlerce ürün 4 gün süren fuarda sergilendi. Ürünlerini ziyaretçilerle buluşturan şirketlerin arasında dev işlemci üreticisi Nvidia da vardı.

Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi, bünyesindeki RTX 3090 Ti, RTX 3050 ve RTX 3080 model işlemcilerinin yeni versiyonlarını tasarladı. İşlemci performanslarıyla her zaman kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran Nvidia, CES 2022’de 3 ekran kartının güncellenmiş versiyonunu tanıttı.

Yenilenen modeller yakında piyasaya çıkabilir

Nvidia, bugün sonlanan CES 2022’de masaüstü grafik kartları RTX 3090 Ti, RTX 3050 ve RTX 3080’in yenilenen versiyonları tanıttı. Tanıtımda daha önceki versiyonlarında 10 GB’lık Ram performansı sunan GeForce RTX 3080’in Ram’inin 12 GB’a yükselmiş olması dikkat çekti. GDDR6X bellek teknolojisiyle donatılan 12 GB RTX 3080’nın çıkacağı yönünde bazı söylentiler Aralık 2021'de ortaya atılmış ancak şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bugün sonlanan teknoloji fuarında tanıtılması, kullanıcıları yakında piyasaya çıkacağı konusunda yeniden umutlandırdı.

GDDR6X, Micron’un Nvidia’nın GeForce RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartları için geliştirmiş olduğu bir bellek teknolojisi. GDDR6X bellekler, yüksek aktarım hızı ve bant genişliğiyle kullanıcılarına üst düzey bir performans sunuyor.

Grafik kartlarının yenilenen versiyonlarının ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında şirket tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak dev işlemci üreticisinin oyuncuları heyecanlandıracak yenilenen işlemci modelleri için yakında bir tanıtım programı başlatabileceği düşünülüyor.