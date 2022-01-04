NVIDIA, bugün gerçekleşen CES konferansında yeni canavar ekran kartı RTX 3090 Ti’ı duyurdu. Şu anda ekran kartının bütün özellikleri ortaya çıkmadı ancak daha fazla detayın ilerleyen zamanlarda açıklanacağı söylendi. Gelin açıklanan detaylara birlikte göz atalım.

NVIDIA, gün geçmiyor ki amiral gemisi ekran kartlarına bir yenisini eklemesin. Biz daha RTX 2080’lerin hayallerini kurarken NVIDIA, RTX 3090’ın bir sonraki sürümü olacak RTX 3090 Ti’ı bugün başlayan CES konferansında birçok yeni teknolojinin yanında tanıtıldı.

NVIDIA’nın yeni canavarı RTX 3090 Ti hakkında şu anda çok fazla bilgi verilmedi ancak NVIDIA, cihaz hakkında daha fazla detayın yakın zamanda geleceğini belirtti. Tabii elimiz boş değil, RTX 3090 Ti hakkında paylaşılan detayları gelin inceleyelim.

NVIDIA RTX 3090 Ti'nin özellikleri:

RTX 3090 gibi RTX 3090 Ti da 24 GB GDDR6X hafızaya sahip olacak. Ancak 19,5 GB/s hızında çalışan RTX 3090’dan farklı olarak yeni ekran kartı 21 GB/s hızında çalışacak. NVIDIA ayrıca RTX 3090 Ti’ın 40 gölge teraflop, 78 RT teraflop ve 320 AI teraflop işleyebileceğini de belirtiyor. RTX 3090 ise 35,6 gölge teraflop, 69,5 RT teraflop ve 285 AI teraflop işleyebiliyordu.

Bu rakamlar bizlere RTX 3090 Ti’ın RTX 3090’dan %,15 daha iyi performans sergilediğini gösteriyor. 3090 Ti şu ana kadar üretilmiş en güçlü oyun ekran kartı olacak. NVIDIA şu an bundan daha fazla bilgi paylaşmadı ancak paylaşıldıkça biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Tek yıldız RTX 3090 Ti değil, bütçe dostu RTX 3050 de geliyor

CES fuarındaki tek NVIDIA ürünü RTX 3090 Ti değildi. Her ekran kartı sürümünde olduğu gibi 30 serisinin de bütçe dostu versiyonu yolda. NVIDIA RTX 3050, en ucuz 30 serisi ekran kartı olacak. NVIDIA cihaz hakkındaki tüm detayları vermedi ancak 8 GB GDDR6 hafızaya ve 9 gölge teraflop, 18 RT teraflop ve 73 AI teraflop işeyebilecek. NVIDIA’nın dediğine göre RTX 3050 Ti, en son ışın izleme destekli oyunları 60 FPS’in üzerinde çalıştırabilecek. RTX 3050’nin çıkış tarihi olarak 27 Ocak söyleniyor.