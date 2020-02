NVIDIA GeForce Now, Bethesda'nın da Desteğini Kaybetti

NVIDIA'nın heyecanla açılan bulut tabanlı oyun sistemi GeForce Now, Activision Blizzard'ın ardından Bethesda'nın da desteğini kaybetti. Bethesda, platformdan bir oyunu hariç diğer tüm oyunlarını kaldırdı.

Bundan yaklaşık iki hafta önce tüm oyun severlerin beklediği teknolojinin yeni meyvesi kullanıma açıldı: NVIDIA GeForce Now. Geleceğin teknolojisi olarak görülen bulut tabanlı oyun sistemi, yüksek performanslı bilgisayarların ihtiyacını ortadan kaldırarak herkesin en üst düzey oyunlara erişmesine olanak sağlıyor. Zaten biz de daha önce bu sistemin testini yaptık.

Oyuncular bu sistemi sevmiş olsalar da bugünlerde hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi duruyor. Zira NVIDIA, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, yani sistemin çıkışından bir hafta sonra, Activision Blizzard oyunlarının platformdan çekildiğini duyurdu. Yani sevilen Overwatch, Warcraft ve Call of Duty oyunları bu platformda oynanamayacak hale geldi.

NVIDIA, Bethesda'yı da kaybetti:

İşte bugün NVIDIA’nın bulut tabanlı oyun sistemi GeForce Now’ından çekilen isimler arasına bir isim daha katıldı. Platformda birçok oyuna sahip olan Bethesda, bir oyunu hariç diğer tüm oyunlarını NVIDIA GeForce Now’dan çekti. Kaldırılmayan tek oyun Wolfenstein: Youngblood oldu.

Sevilen geliştirici Bethesda, NVIDIA GeForce Now’dan Dishonored, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider, Doom, Everspace, Fallout 3, Fallout 76, Fallout: New Vegas, Prey, Quake Champions, Rage 2, The Elder Scrolls Online: Elsweyr, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, The Evil Within 2, Wolfenstein II: The New Colossus, Wolfenstein: The New Order ve Wolfenstein: The Old Blood yapımlarının platformdan kaldırıldığını duyurdu.

NVIDIA GeForce Now, beta dönemi bittikten sonra da benzer sorunlar yaşamıştı. Platform, Capcom, EA, Konami, Remedy, Rockstar ve Square Enix’in desteğini kaybetmişti. Şirket, Activision Blizzard konusunda yaptıkları açıklamadaysa platformda yaşanan bu depremlerin neden yaşandığını tam olarak açıklayamadıklarını belirtmişti.

NVIDIA GeForce Now platformunu şu anda denemek isterseniz platformdaki premium üyeliğin üç ay boyunca ücretsiz olarak verildiğini sizlere hatırlatalım. Fakat bu üç aylık süreç sona erdiğinde oyuncular adını saydığımız büyük yapımcıların olmadığı bir yerde bulunmak ister mi, hep birlikte göreceğiz.