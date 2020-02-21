Microsoft Flight Simulator 2020'de Tüm Havalimanları Olacak

Merakla beklenen Microsoft Flight Simulator 2020 ile ilgili paylaşılan yeni bilgiye göre oyunda dünya üzerindeki tüm havalimanları bulunacak. Bu muhteşem özellik, Microsoft Flight Simulator 2020'nin kendi YouTube kanalında paylaşılan bir videoda aktarıldı.

Uçuş simülatörü sevdalılarının yıllardır beklediği gün, hızla yaklaşmaya devam ediyor. Microsoft’un 2006 yılından bu yana piyasaya süreceği ilk uçuş simülatörü Microsoft Flight Simulator 2020’den bahsediyoruz ve bugüne kadar duyduklarımıza göre bu simülatör bambaşka olacak.

Microsoft Flight Simulator serisi, oyuncular tarafından özellikle içerisinde gerçek ölçekli bir dünya barındırdığı için fazlasıyla sevildi fakat 2006 yılında çıkan Microsoft Flight Simulator X artık eskiyince ve oyuna daha iyi alternatifler bulununca Microsoft elini masaya koyma kararı aldı.

Microsoft Flight Simulator 2020'de dünya üzerindeki tüm havalimanları bulunacak:

Şirket, oyunun duyurulduğu tarihten bugüne kadar YouTube kanalı üzerinden 'Geliştirici Günlüğü' isimli bir seri bünyesinde birçok paylaşımda bulundu. Bu paylaşımlarda oyunda bulunacak özellikler, oyunun grafikleri, uçakların fiziği gibi birçok şey detaylandırıldı. Bugün gelen detaysa uçuş simülatörü hayranlarını heyecanlandıracak cinsten.

Microsoft Flight Simulator 2020 YouTube kanalında paylaşılan son videoda oyundaki havalimanları ile ilgili çok önemli bilgiler verildi. Bu bilgilere göre Microsoft Flight Simulator 2020, dünya üzerindeki bütün havalimanlarını oyunda bulunduracak.

Dünya üzerindeki havalimanlarının 37.000 tanesi, Microsoft ekibi tarafından Bing Maps taramalarından elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntülerle yeniden düzenlenecek. Buna ek olarak alanlara gerçekçilik katılması için Microsoft Azure’dan yardım alınacak.

Bunun yanı sıra en ikonik 80 havalimanıyla özel olarak ilgilenilecek. Bu havalimanlarına birçok eşsiz özellik eklenecek. Örneğin Londra’daki Heathrow Havalimanı'nın dışındaki peyzaj detayları aşırı gerçekçi olurken New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nın yoğunluğu daha bariz olacak.

Oyun tasarımcısı Sven Mestas, aşağıdan da izleyebileceğiniz videoda bir açıklamada bulundu. Sven Mestas, “Uçuş simülasyonunda yeni bir gerçekçilik seviyesine ulaşmak için yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız vardı. Bu yüzden gerçek uydu görüntüleri üzerinden havalimanlarını düzenlemeye karar verdik” sözlerini kullandı.

Sven Mestas, bu tekniğin aynı zamanda tüm havalimanlarının tek tek düzenlenmesine de işaret ettiğini söyledi. Bunun da her havalimanının gerçeğe daha çok yaklaşması için her detayına dikkat edildiği anlamına geldiğini ekledi. Microsoft Flight Simulator 2020’yi görmek için biz de sabırsızlanıyoruz.

İşte Microsoft Flight Simulator 2020'nin YouTube kanalında paylaşılan video: