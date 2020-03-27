American Truck Simulator’ın Yeni Harita Eklentisi Duyuruldu

American Truck Simulator’ın geliştiricisi SCS Software, paylaştığı blog yazısında oyuna gelecek yeni harita eklentisinin Colorado olacağını duyurdu. Duyuruyla birlikte yeni eklentiden manzaralar da oyuncularla paylaşıldı.

On yılı aşkın süredir simülasyon oyunları üreten SCS Software, günümüzde Euro Truck Simulator 2 ve American Truck Simulator yapımlarıyla adını fazlasıyla duyurmuş durumda. Her iki yapımla da büyük başarılara imza atan şirket, oyunları sürekli güncel tutmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

SCS Software, geçtiğimiz haftalarda YouTube kanalı üzerinden bir video yayınlayarak American Truck Simulator’a gelecek yeni harita eklentisinin nerede olacağının tahmin edilmesini istemişti. Video, birçok kullanıcı için kolay ipuçları içerse de o tahminlerin doğru olup olmadığı bugün belli oldu.

American Truck Simulator'a gelecek yeni harita eklentisi Colorado olacak:

Çek Cumhuriyeti merkezli geliştirici şirket, American Truck Simulator’a gelecek yeni harita eklentisinin ABD’nin Colorado eyaletini içereceğini doğruladı. Şirket, resmi blog’u üzerinden yayınladığı yazısında Colorado eyaletini American Truck Simulator’ın gözlerinden gösteren görsellere de yer verdi.

American Truck Simulator’a eklenecek yeni harita eklentisi Colorado, simülasyon tutkunlarına kocaman dağlar, çeşitli doğal alanlar ve birçok endüstriyi getirecek. Bununla birlikte oyuna oyuncuların zevkle yol alabilecekleri 10 binlerce kilometrelik yeni keşfedilecek rotalar da gelecek.

SCS Software, Colorado hakkında detay verirken yeni eklentinin bir diğer harita eklentisi olacak Idaho ile aynı anda geliştirildiğini belirtti. Bununla birlikte Euro Truck Simulator 2 tutkunlarının da yakında birçok projeyle tanıştırılacağını söyleyen geliştirici şirket, birkaç ay içerisinde hem Colorado hem de Idaho eklentilerinin satışa çıkacağını dile getirdi.

Tüm bu açıklamalarına rağmen SCS Software, oyuncuları üzebilecek bir hatırlatmayı blog yazısının sonuna koydu. Şirket, her ne kadar yeni eklentileri için yaklaşık bir zaman vermiş olsa da içinde bulunduğumuz olağanüstü durumun bu süreci etkileyebileceğini de not olarak belirtti.

American Truck Simulator’a birkaç ay içerisinde geleceği belirtilen Colorado harita eklentisini bu bağlantıya tıklayarak Steam üzerinden istek listenize ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte eş zamanlı olarak geliştirilen Idaho eklentisinin Steam sayfasına buradan erişebilirsiniz.