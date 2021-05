NVIDIA GeForce NOW'a Mayıs Ayında 61 Yeni Oyun Geliyor

NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti GeForce NOW, mayıs ayında 61 oyuna daha ev sahipliği yapmaya başlayacak. NVIDIA tarafından yapılan açıklamalara göre oyunların 17 tanesi bu hafta, geri kalan kısmı ise mayıs ayının farklı günlerinde GeForce NOW abonelerinin hizmetine sunulacak.

NVIDIA'nın bir süredir Türkiye'de de kullanılabilir olan bulut oyun hizmeti GeForce NOW kullanıcılarını memnun edecek bir gelişme yaşandı. Şirket yetkilileri, kullanıcıların mayıs ayı sonuna kadar 61 oyunla daha tanışacaklarını duyurarak, GeForce NOW oyun kütüphanesinin genişlediğinin müjdesini vermiş oldular. Nisan ayında da en az 27 oyun eklenen GeForce NOW, her geçen gün biraz daha fazla sayıda oyunu bünyesinde barındıracak gibi görünüyor.

NVIDIA'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamalara göre GeForce NOW hizmetine gelecek oyunların 17 tanesi, bu hafta içerisinde platformdaki yerini alacak. 61 oyunun geriye kalan kısmı ise mayıs ayı içindeki farklı günlerde GeForce NOW abonelerinin hizmetine sunulacak. Peki NVIDIA GeForce NOW'a mayıs ayında eklenecek oyunlar neler?

İşte NVIDIA GeForce NOW'a mayıs ayında eklenecek oyunlar

NVIDA GeForce NOW'a bu hafta eklenecek oyunlar

Alan Wake

Call of Juarez: Gunslinger

Pine

Alan Wake’s American Nightmare

Assetto Corsa

Beat Cop

Chronicon

Death Rally

Hitman 2: Silent Assassin

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV

MotoGP21

Observer System Redux

Pacify

Project: Gorgon

THE SHORE

Steep

Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist

NVIDIA GeForce NOW'a mayıs ayının içinde eklenecek diğer oyunlar