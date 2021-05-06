NVIDIA GeForce NOW'a Mayıs Ayında 61 Yeni Oyun Geliyor

NVIDIA'nın bir süredir Türkiye'de de kullanılabilir olan bulut oyun hizmeti GeForce NOW kullanıcılarını memnun edecek bir gelişme yaşandı. Şirket yetkilileri, kullanıcıların mayıs ayı sonuna kadar 61 oyunla daha tanışacaklarını duyurarak, GeForce NOW oyun kütüphanesinin genişlediğinin müjdesini vermiş oldular. Nisan ayında da en az 27 oyun eklenen GeForce NOW, her geçen gün biraz daha fazla sayıda oyunu bünyesinde barındıracak gibi görünüyor.
NVIDIA'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamalara göre GeForce NOW hizmetine gelecek oyunların 17 tanesi, bu hafta içerisinde platformdaki yerini alacak. 61 oyunun geriye kalan kısmı ise mayıs ayı içindeki farklı günlerde GeForce NOW abonelerinin hizmetine sunulacak. Peki NVIDIA GeForce NOW'a mayıs ayında eklenecek oyunlar neler?
İşte NVIDIA GeForce NOW'a mayıs ayında eklenecek oyunlar
NVIDA GeForce NOW'a bu hafta eklenecek oyunlar
- Alan Wake
- Call of Juarez: Gunslinger
- Pine
- Alan Wake’s American Nightmare
- Assetto Corsa
- Beat Cop
- Chronicon
- Death Rally
- Hitman 2: Silent Assassin
- The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV
- MotoGP21
- Observer System Redux
- Pacify
- Project: Gorgon
- THE SHORE
- Steep
- Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist
NVIDIA GeForce NOW'a mayıs ayının içinde eklenecek diğer oyunlar
- 41 Hours
- Bad North
- Battlefleet Gothic: Armada
- Beyond Good & Evil
- Breathedge
- Bridge Constructor Portal
- Chess Ultra
- Child of Light
- Cyber Hook
- Deathsmiles
- Enlisted
- Groove Coaster
- Hearts of Iron 2 Complete
- Hearts of Iron III
- Hood: Outlaws & Legends
- Hyperdrive Massacre
- Imagine Earth
- Just Die Already
- Kill It With Fire
- King’s Bounty: Dark Side
- Last Epoch
- Monopoly Plus
- Monster Prom
- Necromunda: Underhive Wars
- OneShot
- Ostriv
- Outland
- Outlast 2
- Red Wings: Ace of the Skies
- Redout: Enhanced Edition
- RIME
- Sabotaj
- Space Crew
- Space Invaders Extreme
- Super Mecha Champions
- Thea: The Awakening
- Three Kingdoms: The Last Warlord
- Tomb Raider Legend
- Trainz Railroad Simulator 2019
- Valiant Hearts: The Great War
- Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy
- Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground
- Warlock – Master of the Arcane
- When Ski Lifts Go Wrong