NVIDIA GeForce NOW'ın Ultimate ve Performance paketlerine süre sınırı uygulanacağı açıklandı. Kullanıcılar, ekstra ödeme ile süre sınırını artırabilecekler.

NVIDIA, bulut oyun platformu GeForce NOW ile ilgili tartışmalı bir karar aldı. Yapılan açıklamada, "Performance" ile "Ultimate" abonelik paketi kullanıcılarına yeni bir kısıtlama getirdiğini açıkladı. Şirketin açıklamasına göre bu paketleri satın alan kullanıcılar, aylık 100 saatlik oynama süresi hakkına sahip olacak. Daha fazla oynamak isteyen kullanıcılar, saatlik ek ücret ödemek durumunda olacaklar.

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre kısıtlama, Ocak 2025 itibarıyla uygulamaya konacak. Ancak mevcut aboneler ile 1 Ocak 2025'ten önce abonelik satın alan kullanıcılar, bu değişiklikten Ocak 2026 itibarıyla etkilenecekler.

Fiyatlar nasıl olacak?

NVIDA'nın resmî açıklamasına göre Performance paketi için 15 saatlik ek ücret, 2,99 dolar olacak. Ultimate aboneleri ise 15 saat için 5,99 dolarlık ödeme yapacaklar. Üstelik oyuncular, birden çok kez alım yapabilecekler ve kullanılmayan 15 saatlik bölüm, bir sonraki aya devredilecek.

Türkiye'de de kullanılabilen NVIDIA GeForce NOW, ülkemizde Performance veya Ultimate paketi sunmuyor. Hâl böyle olunca söz konusu düzenleme, Türkiye'deki oyuncuları etkilemeyecek gibi görünüyor. Ancak resmî bir açıklama olmadan kesin bir şey söylemek zor.